Terindikasi Berbau Solar, Bulog Tarik Minyakita Produksi PT KMR dari Pasaran

Ilustrasi MinyaKita kemasan. (Dokumentasi JawaPos.com)
JawaPos.com - Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) melakukan penarikan produk minyak goreng Minyakita produksi PT Kusuma Mukti Remaja (PT KMR). Tindakan ini dilakukan setelah adanya indikasi berbau menyerupai solar.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan penarikan dilakukan kepada seluruh produk MinyaKita produksi PT KMR yang telah diterima masyarakat sebagai langkah antisipatif untuk melindungi konsumen.
“Bulog juga memerintahkan dilaksanakannya pengujian laboratorium terhadap sampel produk guna mengetahui penyebab pasti serta menjadi dasar penetapan langkah dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ahmad dalam keterangan yang diterima, Senin (29/6).
Ahmad menegaskan perlindungan terhadap masyarakat merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, setiap produk yang diduga tidak memenuhi standar mutu harus segera ditarik dari peredaran sambil menunggu hasil pengujian laboratorium.
Ia memastikan bahwa Bulog tidak akan mentolerir produk yang tidak memenuhi standar mutu. Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, seluruh produk MinyaKita produksi PT KMR yang telah terdistribusi kami perintahkan untuk segera ditarik.
“Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium agar penyebabnya dapat dipastikan secara ilmiah dan menjadi dasar langkah berikutnya," ujarnya.
Lanjutnya, ia juga memastikan proses penarikan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi bersama produsen serta pihak-pihak terkait. Adapun, masyarakat yang telah menerima produk MinyaKita produksi PT KMR akan memperoleh penggantian produk yang memenuhi standar mutu sehingga hak masyarakat tetap terlindungi.
“Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab Bulog dalam memastikan setiap komoditas pangan yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
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