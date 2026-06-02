Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Selasa, 2 Juni 2026 | 19.55 WIB

Harga Anjlok, Peternak di Blitar Bagi-bagi 1 Juta Telur ke Warga

Sejumlah peternak melakukan aksi bagi-bagi telur ayam ke masyarakat di Alun-alun Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (1/6)/(Blitar Kawentar Jawapos Group). - Image

Sejumlah peternak melakukan aksi bagi-bagi telur ayam ke masyarakat di Alun-alun Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (1/6)/(Blitar Kawentar Jawapos Group).

JawaPos.com - Sejumlah peternak melakukan aksi bagi-bagi telur ayam ke masyarakat di Alun-alun Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (1/6). Aksi bagi-bagi tersebut merupakan bagian dari bentuk protes peternak atas anjloknya harga telur yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Dilansir dari Blitar Kawentar— Jawa Pos group, masyarakat tampak sangat antusias berebut telur ayam gratis tersebut. Total ada 1 juta butir telur yang diberikan secara cuma-cuma oleh para peternak. 

Adapun paket telur itu dikemas dengan plastik mika. Bahkan, ada warga yang sengaja membawa wadah sendiri dari rumah.

Koordinator aksi peternak rakyat, Suyanto mengatakan, saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar Rp 20.600 hingga Rp 21 ribu per kilogram.

Angka tersebut jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) yang mencapai sekitar Rp 23 ribu per kilogram. 

Harga telur kami terjun bebas. Artinya, setiap kilogram, kami rugi sekitar Rp 2 ribu. Bahkan, ada peternak yang menjaminkan dokumen pentingnya,” ujarnya kemarin.

Suyanto menjelaskan, tekanan terhadap peternak semakin berat karena harga pakan juga mengalami kenaikan sekitar Rp 30 ribu per sak dibanding sebelumnya.

Sebelumnya, harga pakan sekitar Rp 370 ribu per sak, sekarang sudah mencapai Rp 400 ribu sampai Rp 420 ribu. Karenanya, hal itu tidak sebanding dengan harga telur yang terus turun.

Maka itu, Suyanto meminta kebijakan konkret dari pemerintah untuk menyikapi kondisi ini. 

”Aksi ini murni mewakili peternak mikro dan kecil dari wilayah Kabupaten Blitar, Tulungagung, Kediri, hingga Trenggalek. Berbeda dengan perusahaan peternakan besar yang masih memiliki cadangan modal dan stok pakan," ungkapnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Alibaba Cloud Perkuat AI dengan PosIND dan BULOG di Indonesia - Image
Teknologi

Alibaba Cloud Perkuat AI dengan PosIND dan BULOG di Indonesia

Kamis, 21 Mei 2026 | 01.47 WIB

Produksi Beras dan Nilai Tukar Petani Pangan Kompak Naik, Mentan Tepis Tudingan RI Tidak Swasembada Beras - Image
Nasional

Produksi Beras dan Nilai Tukar Petani Pangan Kompak Naik, Mentan Tepis Tudingan RI Tidak Swasembada Beras

Selasa, 5 Mei 2026 | 19.02 WIB

Persingkat Rantai Pasok Pangan, Koperasi Merah Putih Diproyeksi Untung Rp 50 T - Image
Ekonomi

Persingkat Rantai Pasok Pangan, Koperasi Merah Putih Diproyeksi Untung Rp 50 T

Sabtu, 25 April 2026 | 17.07 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore