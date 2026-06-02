Harga Anjlok, Peternak di Blitar Bagi-bagi 1 Juta Telur ke Warga

JawaPos.com - Sejumlah peternak melakukan aksi bagi-bagi telur ayam ke masyarakat di Alun-alun Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (1/6). Aksi bagi-bagi tersebut merupakan bagian dari bentuk protes peternak atas anjloknya harga telur yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Dilansir dari Blitar Kawentar— Jawa Pos group, masyarakat tampak sangat antusias berebut telur ayam gratis tersebut. Total ada 1 juta butir telur yang diberikan secara cuma-cuma oleh para peternak.

Adapun paket telur itu dikemas dengan plastik mika. Bahkan, ada warga yang sengaja membawa wadah sendiri dari rumah.

Koordinator aksi peternak rakyat, Suyanto mengatakan, saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar Rp 20.600 hingga Rp 21 ribu per kilogram.

Angka tersebut jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) yang mencapai sekitar Rp 23 ribu per kilogram.

”Harga telur kami terjun bebas. Artinya, setiap kilogram, kami rugi sekitar Rp 2 ribu. Bahkan, ada peternak yang menjaminkan dokumen pentingnya,” ujarnya kemarin.

Suyanto menjelaskan, tekanan terhadap peternak semakin berat karena harga pakan juga mengalami kenaikan sekitar Rp 30 ribu per sak dibanding sebelumnya.

Sebelumnya, harga pakan sekitar Rp 370 ribu per sak, sekarang sudah mencapai Rp 400 ribu sampai Rp 420 ribu. Karenanya, hal itu tidak sebanding dengan harga telur yang terus turun.

Maka itu, Suyanto meminta kebijakan konkret dari pemerintah untuk menyikapi kondisi ini.