Bahlil Berniat Bangun Storage untuk CPE, DEN Kaji Pemanfaatan Tangki 'Idle' yang Lebih Hemat

JawaPos.com - Dewan Energi Nasional mengkaji pemanfaatan tangki yang tidak aktif atau tangki ‘idle’ untuk memperkuat Cadangan Penyangga Energi (CPE) nasional sebagai solusi dengan biaya yang tidak terlalu tinggi.

“Kami lagi memikirkan, mungkin, ya, tangki-tangki yang idle bisa dimaksimalkan,” ujar Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha, dikutip Selasa (16/6).

Peningkatan kapasitas cadangan energi nasional dengan mendongkrak kapasitas storage minyak mentah di Indonesia telah menjadi salah satu strategi jangka menengah untuk mewujudkan ketahanan energi.

Satya menargetkan agar peningkatan cadangan energi nasional dari yang semula 18–21 hari, dapat menjadi minimal 30 hari. Oleh karena itu, DEN melakukan kajian pemanfaatan tangki tak terpakai untuk disulap menjadi pendukung cadangan energi nasional.

Bagi Satya, pemanfaatan tangki tersebut merupakan solusi penguatan cadangan energi nasional dengan biaya yang tidak terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan membuat storage baru.

"Itu yang kita pikirkan karena itu yang paling tidak cost-nya tidak terlalu besar," ucapnya.

Selain itu, Satya juga mempertimbangkan pemanfaatan tangki milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang masa pakainya sudah habis dan menjadi milik negara. "Yang di hulu, yang milik daripada KKKS yang mungkin sudah menjadi milik negara. Itu juga kami pikirkan," kata Satya.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur CPE yang baru, Satya menyampaikan sedang mengkaji regulasi yang mengatur ihwal CPE. DEN berupaya untuk melibatkan sektor swasta dalam penguatan CPE, sehingga pengadaan tangki tidak sepenuhnya bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).