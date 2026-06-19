Batal Turun ke Frontier Market, MSCI Pertahankan Status Emerging Market Bursa Saham Indonesia

Penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI), mempertahankan status bursa saham Indonesia sebagai Emerging Market. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI), mempertahankan status bursa saham Indonesia sebagai Emerging Market.
Dalam Global Market Accesibility Review yang dirilis Jumat (19/6), penetapan status Indonesia dikarenakan berlanjutnya kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham serta indikasi adanya praktik perdagangan yang terkoordinasi.
"Indikasi adanya praktik perdagangan yang terkoordinasi yang mengganggu proses pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporan Global Market Accesibility, Jumat (19/6).
MSCI menilai, permasalahan ini secara signifikan membatasi kemampuan investor institusional internasional untuk menilai free float yang sebenarnya dan mengandalkan harga pasar yang terbentuk untuk konstruksi portofolio maupun replikasi indeks.
Baca Juga:BEI Bantah Rumor Indonesia Masuk 'Frontier Market', Tunggu Pengumuman MSCI, Berharap Masih di 'Emerging Market'
"Akibatnya, kriteria Information Flow untuk Indonesia diturunkan, mencerminkan kekhawatiran yang berkelanjutan mengenai transparansi free float dan kualitas pembentukan harga pasar," ujarnya.
Selain itu, MSCI juga menyoroti terkait dengan informasi perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia tidak selalu tersedia dalam bahasa Inggris.
MSCI juga menilai tingkat liberalisasi pasar valuta asing di Indonesia belum efisien dan masih terdapat berbagai pembatasan di pasar valuta asing domestik (onshore).
"Sebagai contoh, transaksi valuta asing harus dikaitkan dengan transaksi efek/sekuritas yang mendasarinya," ungkapnya.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa