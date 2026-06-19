Batal Turun ke Frontier Market, MSCI Pertahankan Status Emerging Market Bursa Saham Indonesia

JawaPos.com - Penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI), mempertahankan status bursa saham Indonesia sebagai Emerging Market.

Dalam Global Market Accesibility Review yang dirilis Jumat (19/6), penetapan status Indonesia dikarenakan berlanjutnya kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham serta indikasi adanya praktik perdagangan yang terkoordinasi.

"Indikasi adanya praktik perdagangan yang terkoordinasi yang mengganggu proses pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporan Global Market Accesibility, Jumat (19/6).

MSCI menilai, permasalahan ini secara signifikan membatasi kemampuan investor institusional internasional untuk menilai free float yang sebenarnya dan mengandalkan harga pasar yang terbentuk untuk konstruksi portofolio maupun replikasi indeks.

"Akibatnya, kriteria Information Flow untuk Indonesia diturunkan, mencerminkan kekhawatiran yang berkelanjutan mengenai transparansi free float dan kualitas pembentukan harga pasar," ujarnya.

Selain itu, MSCI juga menyoroti terkait dengan informasi perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia tidak selalu tersedia dalam bahasa Inggris.

MSCI juga menilai tingkat liberalisasi pasar valuta asing di Indonesia belum efisien dan masih terdapat berbagai pembatasan di pasar valuta asing domestik (onshore).