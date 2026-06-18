IHSG Kamis Ditutup Turun Jelang Pengumuman Indeks Global MSCI dan FTSE

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore ditutup melemah seiring investor bersikap hati-hati menjelang pengumuman oleh indeks saham global MSCI dan rebalancing oleh FTSE Russel pada Jumat (19/6).

IHSG ditutup melemah 48,40 poin atau 0,78 persen ke posisi 6.172,34. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 8,31 poin atau 1,33 persen ke posisi 616,92.

"Investor cenderung hati-hati menjelang rebalancing indeks FTSE dan pengumuman MSCI," ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

Dari dalam negeri, investor cenderung bersikap hati-hati seiring menantikan pengumuman MSCI Global Market Accessibility Review dan rebalancing indeks FTSE pada Jumat (19/6) besok.

Selain itu, investor juga menantikan pengumuman MSCI Annual Market Classification Review pada Rabu (24/6) pekan depan.

Sementara itu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen pada hari ini. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kenaikan BI Rate sebagai upaya untuk mendukung stabilisasi rupiah dan meredam inflasi.

Dengan demikian, secara total BI telah menaikkan suku bunga sebesar 100 bps dan menempatkan BI Rate pada level tertinggi sejak April 2025.

Dari mancanegara, dikabarkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Iran telah menandatangani nota kesepahaman secara digital untuk mengembangkan kesepakatan perdamaian secara permanen dengan Iran.

Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona merah menjelang penutupan perdagangan saham.