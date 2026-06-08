BEI Bantah Rumor Indonesia Masuk 'Frontier Market', Tunggu Pengumuman MSCI, Berharap Masih di 'Emerging Market'

JawaPos.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan optimisme bahwa Indonesia tetap masuk dalam kategori emerging market pada indeks MSCI, seiring berbagai reformasi pasar modal yang telah dilakukan. Untuk diketahui, MSCI pada Juni ini akan mengumumkan hasil Annual Market Classification Review yang menentukan status klasifikasi pasar suatu negara dalam indeks MSCI, termasuk Indonesia.

“Sekali lagi saya sampaikan, dari hal-hal konkret yang sudah kita lakukan, kami memiliki ekspektasi yang sangat tinggi Indonesia akan tetap di emerging market,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, dikutip Senin (8/6).

Pada kesempatan tersebut, Jeffrey juga mengklarifikasi informasi yang beredar di pasar yang menyebut MSCI menempatkan Indonesia ke dalam kategori frontier market.

Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, sekaligus mengimbau investor agar selalu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

“Tentu kami sekali lagi mengimbau agar investor check dan cross check atas informasi yang beredar di pasar sebelum mengambil keputusannya,” kata Jeffrey.

Menanggapi isu kepercayaan pasar di tengah koreksi IHSG yang sempat mencapai 3-4 persen, ia menegaskan bahwa reformasi pasar modal yang dilakukan bertujuan untuk memulihkan kepercayaan investor, baik domestik maupun global.