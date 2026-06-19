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Dimas Choirul
Jumat, 19 Juni 2026 | 18.38 WIB

Mentan Sebut Dampak Positif Perang AS-Iran, Ekspor Sektor Pertanian RI Meningkat

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman/(Istimewa).

JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeklaim Indonesia berhasil memanfaatkan momentum positif dari situasi perang Amerika Serikat (AS) dan Iran. Salah satu hal positif yang didapat adalah meningkatnya ekspor produk hasil pertanian.

"Dampak positifnya itu kita manfaatkan dengan baik. Contoh, ekspor kita naik terakhir kita peningkatan ekspor kita sektor pertanian Rp 166 triliun. Impor kita turun Rp 41 triliun karena kita tidak impor beras," kata Amran di Istana, Jakarta, Kamis (18/6).

Di samping itu, Amran mengakui Indonesia masih bergantung kepada impor kedelai. Karena itu, Ia meminta pengusaha kedelai untuk tidak mengambil keuntungan yang berlebihan.

"Kenapa? Anda tolong ada rasa empati, ada rasa peduli pada saudara-saudara kita. Karena selama ini impor kami tidak persulit," ujarnya.

Dikatakan Amran, jika dikemudian hari ditemukan pengusaha kedelai yang menaikan keuntungan yang semena-mena, pemerintah bakal mencabut izin impornya.

"Kami janji kalau ada yang menaikkan semena-mena, aku pastikan izin impornya tidak keluar untuk tahun berikutnya. Dan itu kami yang tanggung jawab. Jadi kami ingin supaya tenang, pangan tersedia dan satu lagi beras bukan lagi penyumbang inflasi utama. Ini sudah 2 tahun berturut-turut. Ini disampaikan oleh Pak Mendagri," pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati
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