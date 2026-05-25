ALLPACK SURABAYA 2026 Siap Jadi Pameran Teknologi Packaging dan Printing Terbesar di Surabaya

Krista Exhibitions bakan menggelar pameran ALLPACK SURABAYA & Surabaya Printing Expo 2026 pada bulan Juli 2026 mendatang di Grand City Surabaya. (Istimewa).
JawaPos.com - Di tengah industri modern, kualitas produk bukan lagi satu-satunya faktor penentu keberhasilan, kemasan (packaging) juga memiliki peran penting sebagai media pemasaran sekaligus pelindung kualitas produk.
Tren penggunaan material ramah lingkungan (eco friendly) dan meningkatnya kebutuhan pasar, membuat otomatisasi pada sektor pengemasan dan percetakan menjadi kebutuhan utama bagi pelaku industri.
Untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi, pameran ALLPACK SURABAYA & Surabaya Printing Expo 2026 akan hadir di Kota Pahlawan pada bulan Juli 2026 mendatang di Grand City Surabaya.
Chief Executive Officer (CEO) Krista Exhibitions, Daud D. Salim mengatakan pemeran ini akan menjadi tempat bertemunya inovasi teknologi pengemasan dan percetakan dari berbagai negara.
"Krista Exhibitions dengan bangga mempersembahkan EAST PACK SURABAYA 2026. Pameran Internasional ke-16 tentang Pengolahan, Pengemasan, Otomatisasi, dan Penanganan untuk Industri Makanan & Minuman, Farmasi, dan Kosmetik," ujar Daud.
Melalui pameran tersebut, para pemilik usaha dan pengambil keputusan perusahaan dapat menyaksikan langsung performa mesin printing modern, teknologi robotika pengemasan, hingga solusi material berstandar ekspor internasional.
Penerapan teknologi yang tepat mampu mempercepat proses produksi, mengurangi tingkat kesalahan kerja, dan menekan limbah industri. Hal ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis.
Selain itu, pertemuan langsung dengan prinsipal mesin dari luar negeri membuka peluang kerja sama, negosiasi harga, hingga transfer teknologi yang lebih efektif dibandingkan sekadar pencarian informasi secara daring.
ALLPACK SURABAYA & Surabaya Printing Expo 2026 menjadi kesempatan bagi pelaku industri untuk memperkuat posisi bisnis di pasar global. Registrasi dapat dilakukan melalui portal resmi Kristamedia https://eastpackindonesia.com/
