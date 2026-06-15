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Senin, 15 Juni 2026 | 21.20 WIB

Pegadaian Sebut Teknologi Ubah Cara Masyarakat Berinvestasi Emas

Melalui aplikasi Tring! dari Pegadaian, masyarakat dapat memulai investasi emas hanya melalui genggaman tangan. (dok. Pegadaian) - Image

Melalui aplikasi Tring! dari Pegadaian, masyarakat dapat memulai investasi emas hanya melalui genggaman tangan. (dok. Pegadaian)

JawaPos.com – Digitalisasi mulai mengubah cara masyarakat mengelola investasi emas. Instrumen yang selama ini identik dengan kepemilikan fisik kini semakin mudah diakses melalui layanan digital, memungkinkan transaksi dan pengelolaan aset dilakukan secara real time.

Merespons perubahan tersebut, Pegadaian menyediakan berbagai layanan investasi emas melalui aplikasi Tring! guna memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis emas.

Melalui aplikasi Tring! dari Pegadaian, masyarakat dapat memulai investasi emas hanya melalui genggaman tangan. Berbagai layanan seperti pembelian emas, penjualan emas, gadai tabungan emas, hingga deposito emas dapat diakses secara lebih mudah dan praktis.

Kemudahan tersebut membuka peluang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai berinvestasi tanpa harus menunggu memiliki dana besar atau menyimpan emas fisik secara langsung.

Selain menawarkan kemudahan akses, layanan digital juga membantu masyarakat memantau perkembangan nilai investasi secara real time. Dengan demikian, pengelolaan aset menjadi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan finansial masing-masing.

Pegadaian menilai transformasi digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi yang aman dan terpercaya.

Melalui inovasi layanan digital yang terus dikembangkan, Pegadaian berharap semakin banyak masyarakat yang dapat mempersiapkan masa depan keuangan dengan lebih baik melalui investasi emas yang mudah, aman, dan dapat diakses kapan saja.

Editor: Estu Suryowati
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