Menkeu Purbaya: Kemenkeu Tidak Lagi Bekerja dalam Silo-silo

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa ego sektoral antara direktorat dibawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mulai hilang. Ia mengklaim bahwa, saat ini Kemenkeu telah berubah menjadi lebih agile dan adaptif jika dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun lalu.
“Jadi, dulu kan banyak silo silo, sekarang kita buka silo-silo itu agar direktorat bekerja lebih cepat,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Senin (16/6).
Sebagaimana diketahui, silo-silo adalah sesuatu yang tertutup, terisolasi, atau berdiri sendiri tidak ada Kerjasama satu dengan yang lainya. Purbaya menjelaskan, sebelumnya pegawai di direktorat jenderal pajak dan direktorat bea dan cukai susah untuk Kerjasama. Namun, saat ini dia memastikan permasalahan tersebut sudah diselesaikan.
“Ada kasus perpindahan antar pegawai dari dirjen anggaran ke pajak, susah banget, karena masing-masing punya sendiri silo-silo. Padahal satu tempat lebih banyak kebanyakan orang,” ucapnya.
Ia mengatakan, Kemenkeu mendorong semua direktorat dibawahnya harus dapat bekerjasama satu dengan yang lainya.
“Supaya yang lain bisa lebih sinergi dalam pengertian. Keuangan kan satu sebetulnya. Gak perlu ada ego. Satu kedirjenan gitu. Nanti kita bereskan,” ungkapnya.
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