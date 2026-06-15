Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Senin, 15 Juni 2026 | 19.00 WIB

Menkeu Purbaya Usulkan Pagu Anggaran Kemenkeu 2027 Sebesar Rp 49,80 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 49,80 triliun kepada Komisi XII DPR RI. Pagu tersebut naik jika dibandingkan pagu anggaran 2026 sebesar Rp 47,13 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pagu tersebut akan digunakan untuk tiga program utama Kemenkeu yaitu, fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi pendidikan.

“Pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 yang disulkan sebesar Rp 49,80 triliun,” ujar Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (15/6).

Purbaya menjelaskan, pagu tersebut akan digunakan untuk fungsi pelayanan sebesar Rp 45,52 triliun, fungsi ekonomi sebesar Rp 284,71 miliar, dan fungsi pendidikan sebesar Rp 3,99 triliun.

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa pagu tersebut berasal dari rupiah murni sebesar Rp 39,32 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 102,15 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 10,38 triliun.

“Program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi Rp 36,33 miliar, yang bersumber dari rupiah murni,” ujarnya.

Purbaya mengatakan, selanjutnya berasal dari program pengelolaan penerimaan negara Rp 1,62 triliun dan pengelolaan belanja negara Rp 14,12 miliar yang bersumber dari rupiah murni. Kemudian, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko dengan anggaran Rp 194,68 miliar.

"Ini bersumber Rp 93,63 miliar dari rupiah murni dan Rp 101,04 miliar dari PNBP," kata Purbaya.

Kemudian, terakhir adalah program dukungan manajemen sebesar Rp 47,93 triliun yang didanai dari rupiah murni Rp 37,55 triliun, PNBP Rp 1,10 triliun dan BLU sebesar Rp 10,37 triliun

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Hingga Mei 2026, Menkeu Purbaya Laporkan Belanja Negara Tembus Rp 1.365,4 Triliun - Image
Ekonomi

Hingga Mei 2026, Menkeu Purbaya Laporkan Belanja Negara Tembus Rp 1.365,4 Triliun

Kamis, 11 Juni 2026 | 21.06 WIB

Menkeu Purbaya Bantah Program Unggulan Prabowo Beri Tekanan ke Fiskal - Image
Ekonomi

Menkeu Purbaya Bantah Program Unggulan Prabowo Beri Tekanan ke Fiskal

Kamis, 11 Juni 2026 | 20.51 WIB

Menkeu Pastikan Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Aman bagi Inflasi Nasional - Image
Ekonomi

Menkeu Pastikan Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Aman bagi Inflasi Nasional

Rabu, 10 Juni 2026 | 21.52 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore