Menkeu Purbaya Usulkan Pagu Anggaran Kemenkeu 2027 Sebesar Rp 49,80 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 49,80 triliun kepada Komisi XII DPR RI. Pagu tersebut naik jika dibandingkan pagu anggaran 2026 sebesar Rp 47,13 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pagu tersebut akan digunakan untuk tiga program utama Kemenkeu yaitu, fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi pendidikan.
“Pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 yang disulkan sebesar Rp 49,80 triliun,” ujar Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (15/6).
Purbaya menjelaskan, pagu tersebut akan digunakan untuk fungsi pelayanan sebesar Rp 45,52 triliun, fungsi ekonomi sebesar Rp 284,71 miliar, dan fungsi pendidikan sebesar Rp 3,99 triliun.
Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa pagu tersebut berasal dari rupiah murni sebesar Rp 39,32 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 102,15 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 10,38 triliun.
“Program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi Rp 36,33 miliar, yang bersumber dari rupiah murni,” ujarnya.
Purbaya mengatakan, selanjutnya berasal dari program pengelolaan penerimaan negara Rp 1,62 triliun dan pengelolaan belanja negara Rp 14,12 miliar yang bersumber dari rupiah murni. Kemudian, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko dengan anggaran Rp 194,68 miliar.
"Ini bersumber Rp 93,63 miliar dari rupiah murni dan Rp 101,04 miliar dari PNBP," kata Purbaya.
Kemudian, terakhir adalah program dukungan manajemen sebesar Rp 47,93 triliun yang didanai dari rupiah murni Rp 37,55 triliun, PNBP Rp 1,10 triliun dan BLU sebesar Rp 10,37 triliun
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