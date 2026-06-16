Arus Peti Kemas Tanjung Perak Naik 2 Persen, Makassar-Kendari-Berau Jadi Motor Logistik Indonesia Timur

JawaPos.com — Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa mencatat pertumbuhan arus peti kemas domestik sekitar 2 persen hingga April 2026.

Kinerja ini memperkuat peran pelabuhan terbesar di Jawa Timur tersebut sebagai tulang punggung distribusi barang menuju kawasan timur Indonesia sekaligus menopang tren positif logistik nasional yang terus tumbuh.

Secara nasional, PT Pelindo (Persero) mencatat total arus peti kemas mencapai 6,42 juta Twenty-foot Equivalent Units (TEUs) hingga April 2026.

Angka tersebut meningkat 7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,99 juta TEUs.

Mengapa Arus Peti Kemas Tanjung Perak Terus Tumbuh?

Pertumbuhan arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak ditopang oleh meningkatnya aktivitas pengiriman domestik menuju tiga kota strategis di Indonesia Timur, yakni Makassar, Kendari, dan Berau.

Ketiga wilayah tersebut menjadi pusat distribusi penting yang melayani kebutuhan logistik Sulawesi, Kalimantan Timur, dan sejumlah daerah kepulauan di sekitarnya.

Peningkatan arus barang ini menunjukkan semakin kuatnya konektivitas perdagangan antarpulau.

Distribusi kebutuhan pokok, bahan baku industri, material konstruksi, hingga berbagai komoditas lainnya terus bergerak melalui jalur laut dari Surabaya menuju wilayah timur Nusantara.

Direktur Utama PT Pelindo, Achmad Muchtasyar, menjelaskan pertumbuhan arus peti kemas nasional tidak hanya berasal dari aktivitas ekspor dan impor.