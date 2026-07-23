Film Suanggi: Ilmu Kutukan Suguhkan Budaya Mitologi dari Indonesia Timur Dalam Balutan Horor

Salah satu adegan film Suanggi: Ilmu Kutukan yang mengangkat mitologi Suanggi. (Instagram Film Suanggi: Ilmu Kutukan)
JawaPos.com - Film Suanggi: Ilmu Kutukan menawarkan cerita berbeda dari kebanyakan horor lainnya yang kerap memanfaatkan budaya atau mitologi Jawa. Proyek besutan sutradara Dom Dharmo itu menghadirkan kisah yang berakar dari salah satu warisan budaya masyarakat Indonesia Timur.
Suanggi merupakan makhluk gaib yang dikenal dengan berbagai bentuk di setiap daerah. Mulai dari sosok nenek atau kakek, hantu bermata merah hingga berbentuk bola api. Dom menuturkan alasannya menjadikan Suanggi sebagai latar cerita dalam filmnya.
"Indonesia punya cerita rakyat yang luar biasa kaya dan layak dapat ruang lebih luas di industri kreatif," kata Dom saat konferensi pers di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Meski fiksi, namun skenario ditulis berdasarkan hasil riset mendalam yang dilakukan tim produksi. Dikemas dalam balutan horor, film Suanggi: Ilmu Kutukan juga mengangkat beragam isu sosial yang dekat dengan masyarakat. Ada tentang keluarga, kepercayaan, ketakutan, dan perjuangan.
"Kami memadukan semuanya supaya budaya Indonesia Timur ini punya nilai universal yang bisa dinikmati siapa saja," papar Dom.
Carissa Perusset didapuk sebagai pemeran utama memerankan tokoh Gia. Keterlibatannya dalam proyek tersebut diakui membuat Carissa mendapatkan banyak pengalaman maupun pembelajaran baru, terutama tentang budaya Indonesia Timur.
"Dan jadi banyak persiapan juga yang saya lakukan, banyak belajar dari karakter ini. Dan beruntungnya dibantu sama coach dan teman-teman cast dari Papua yang membantu memudahkan saya mendalami karakter baru di sini," ujar Carissa.
Film Suanggi: Ilmu Kutukan telah meluncurkan teaser poster. Menampilkan kisah tentang Beni (Pangeran Lantang) seorang mantan penyanyi yang terlilit utang ratusan juta rupiah. Kondisi itu menyebabkan dia terpaksa harus pulang ke Pulau Karangkas, Papua.
Dia juga turut mengajak sang kekasih, Gia ke kampung halamannya itu. Alih-alih mendapat jalan keluar dari permasalahannya tersebut, Beni dan Gia malah dihantui berbagai teror mistis yang mematikan. Film Suanggi: Ilmu Kutukan dijadwalkan tayang di bioskop pada 10 September 2026.
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