Klarifikasi soal Bansos Rp 5,4 Juta, DEN Tegaskan Bukan Program Baru

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. DEN klarifikasi soal bansos Rp 5,4 juta, bukan program baru. (ANTARA)
JawaPos.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menegaskan nominal bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 5,4 juta per orang yang beredar di masyarakat bukanlah program baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara.
"Kami menegaskan bahwa angka Rp 5,4 juta bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara," tulis Juru Bicara DEN, Jodi Mahardi, Kamis (11/6).
Jodi mengatakan, angka tersebut merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada. Pasalnya, setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat yang diterima tidak akan sama.
Ia menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital.
Adapun, transformasi tata kelola dirancang agar penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.
"Kami juga menegaskan bahwa reformasi ini tidak dirancang untuk mengurangi program perlindungan sosial yang sudah berjalan. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan," ucapnya.
Jodi memastikan bahwa, transformasi kebijakan ini dilakukan secara bertahap. Uji coba implementasi digitalisasi penyaluran bansos telah berjalan di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.
"Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial yang semakin responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
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