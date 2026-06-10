Hadapi Tantangan Global, PLN Perkuat Pengembangan SDM dan Budaya Kerja

JawaPos.com – PT PLN (Persero) terus memperkuat strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan lanskap bisnis dan percepatan transisi energi. Pengembangan talenta, penguatan budaya kerja, serta peningkatan pengalaman karyawan menjadi fokus perusahaan untuk menjaga daya saing di tingkat global.

Komitmen tersebut turut mendapat apresiasi internasional dalam ajang HR Tech Asia 2026 yang berlangsung di Singapura, Selasa (5/5). Pada forum yang mempertemukan para praktisi dan pemimpin SDM se-Asia itu, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto menerima penghargaan Best C-Suite Leader atas kontribusinya dalam mendorong transformasi human capital di lingkungan PLN.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penguatan kualitas SDM menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan dalam menjawab tantangan usaha yang semakin kompleks. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia juga berperan dalam mendukung agenda transisi energi nasional sekaligus menjaga daya saing perusahaan di tengah ketidakpastian global.

“Saat ini, fungsi human capital di PLN telah berkembang menjadi penggerak utama transformasi perusahaan melalui penguatan budaya kerja, inovasi, dan pengembangan talenta unggul yang siap menghadapi transisi energi guna mewujudkan swasembada energi nasional,” ujar Darmawan.

Sementara itu, Yusuf Didi Setiarto menilai penghargaan yang diterimanya merupakan hasil dari upaya berkelanjutan PLN dalam membangun sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi dan berorientasi pada manusia.

“Transformasi human capital yang kami jalankan tidak hanya berfokus pada digitalisasi proses kerja, tetapi juga membangun SDM yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif sehingga memperkuat kontribusi perusahaan dalam menghadirkan layanan yang lebih baik bagi masyarakat,” ungkap Yusuf Didi.

Ia menjelaskan, PLN juga terus memperkuat kapasitas pegawai melalui berbagai program pengembangan kompetensi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh insan PLN memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri, termasuk melalui dukungan studi di dalam maupun luar negeri.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat pengembangan talenta dan menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan setiap insan PLN untuk bertumbuh dan memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan masyarakat,” tambahnya.