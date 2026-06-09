Pengembangan Kompetensi SDM Dorong Peningkatan Ekspor Nasional

JawaPos.com - Kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan tren positif. Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada April 2026, nilai ekspor Indonesia tercatat mencapai 25,30 miliar dolar Amerika Serikat.

Secara kumulatif Januari hingga April 2026 total ekspor Indonesia sudah mencapai 92,15 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini tumbuh 5,48 persen dibandingkan periode sama tahun 2025.

Ini menunjukkan kinerja ekspor Indonesia masih terus bergerak positif. Sektor industri pengolahan masih menjadi penopang utama ekspor nasional dengan kontribusi terbesar mencapai 82,01 persen.

Angka ini diharapkan naik seiring kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang fokus menggenjot ekspor berbagai komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Seiring peningkatan ekspor, berbagai langkah strategis dilakukan pemerintah untuk menggenjot peluang ekspor.

Salah satunya, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BBPPMT) Yogyakarta membekali pegawai dan calon penggerak transmigrasi. Mereka mendapat pelatihan literasi digital dan pengenalan bisnis ekspor.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai serta peserta Peningkatan Kapasitas Transmigran Penggerak Angkatan III dan IV Tahun 2026.

Mengingat media sosial kini menjadi kanal strategis komunikasi publik, peserta dibekali kemampuan memanfaatkan platform digital secara bijak dan produktif.

“Melalui kegiatan pengembangan kompetensi ini, kami berharap setiap pegawai bisa berinovasi dan memiliki bekal wawasan yang luas agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di era transformasi, hal ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan investasi jangka panjang”, jelas Kepala BBPPMT Yogyakarta, Tunggak Santosa, di Sleman, dikutip Selasa (9/6).