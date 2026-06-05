Purbaya Yudhi Sadewa Nilai Isu Mundur dari Menteri Keuangan untuk Pengaruhi Sentimen Pasar

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya gosip yang menyatakan dirinya mundur dari jabatannya. Dengan nada dan gestur bercanda, bendahara negara itu mengaku lebih baik maju daripada mundur.

"Saya enggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Itu masih disebar ke semua media ya. Saya tuh orangnya enggak saya suka mundur saya sukanya maju kayak gini ni hahaha," kata Purbaya saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat (5/6).

Purbaya mengaku telah membaca berbagai informasi yang beredar terkait isu pengunduran dirinya. Menurut dia, sebagian informasi yang beredar memang sesuai dengan fakta, tetapi ada juga hal yang dipelintir.

Bahkan isu pengunduran dirinya itu sengaja dibuat dan disebar untuk memengaruhi sentimen pasar Indonesia.

"Jadi kelihatannya betul karena di setiap kertas yang kalimat di situ, saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden tapi sebagian di-twist ya seolah-olah buat gonjang-gonjang pasar kali tapi enggak. Kita ikut perintah Bapak Presiden terus jadi komitmennya kuat maju terus, mundur juga maju kita," ungkap Purbaya.

Sebelumnya diberitakan, Menkeu Purbaya sempat diterpa isu pengunduran diri pada Kamis (4/5) sore. Isu itu beredar luas di media sosial (medsos) dan membuat heboh netizen.

Kehebohan itu langsung terdengar ke telinga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Hadi mengaku tidak memperoleh informasi terkait kabar mundurnya Purbaya dari jabatan Menkeu.