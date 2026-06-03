Menkeu Purbaya Optimistis Aturan Baru DHE-SDA Bisa Perbaiki Nilai Tukar Rupiah yang Morat-marit

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis implementasi kebijakan baru tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE-SDA) dapat meningkatkan pasokan devisa dan likuiditas valuta asing (valas) di pasar domestik. Sehingga akhirnya mampu mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Pemerintah memperkirakan dampak awal dari implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 akan mulai terlihat dalam Waktu dekat.

"Seharusnya dalam Waktu dekat dampaknya kebijakan DHE-SDA mulai terlihat. Ketika sentiment yang berkembang di pasar mulai mereda, didukung oleh masuknya Devisa Hasil Ekspor ke dalam negeri, maka Rupiah memiliki peluang untuk kembali menguat," jelas Purbaya dalam kesempatan doorstop selepas Raker RUU P2SK di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Sesuai arahan Presiden Prabowo, Purbaya menegaskan Kembali bahwa pihaknya fokus menjaga agar perekonomian nasional terus tumbuh dan semakin kuat. Dia pun telah menjalankan tugasnya untuk menjaga fondasi ekonomi agar ekonomi RI berjalan terus dan tumbuh tinggi dengan cepat.

"Kalau kita lihat, kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi saja. Supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat," ungkapnya.

Pemerintah meyakini kokohnya fondasi ekonomi nasional bakal terjaga seiring mulai berjalannya kebijakan DHE-SDA. Kombinasi antara fundamental ekonomi yang terjaga dan peningkatan pasokan devisa di dalam negeri dinilai akan menjadi faktor penting dalam memperkuat stabilitas Rupiah kedepan.