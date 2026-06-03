Langkah Awal Ekspansi Global : Pegadaian Timor Leste Catatkan Kinerja Gemilang

JawaPos.com – PT Pegadaian mencetak sejarah baru dalam perjalanan bisnisnya dengan resmi mengepakkan sayap ke pasar internasional. Menandai momentum hari jadi yang ke-125 tahun, perusahaan keuangan terkemuka di Indonesia ini meresmikan kantor cabang luar negeri pertamanya, Pegadaian Timor Leste Branch, yang berlokasi di Grand Diocese Colmera Complex, Av. Pres. Nicolau Lobato, Rai Nain, Colmera, Vera Cruz, Dili, Timor-Leste, pada 30 Maret 2026 lalu.

Ekspansi strategis ini merupakan bagian dari komitmen besar Pegadaian bersama Holding Ultra Mikro (UMi) BRI Group untuk memperluas jangkauan keuangan inklusif lintas negara. Kehadiran Pegadaian di Bumi Lorosae bertujuan untuk membangun ekosistem keuangan yang terintegrasi, melengkapi layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah hadir di sana sejak 2017, sekaligus menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan setempat.

Hanya dalam kurun waktu dua bulan sejak resmi beroperasi, bisnis internasional Pegadaian di Timor Leste langsung menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Kehadiran solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan mudah diakses tersebut mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kota Dili.

Penerimaan pasar yang tinggi ini tercermin dari kinerja dua bulan beroperasional hingga Mei 2026, di mana aktivitas pelayanan kredit gadai berhasil memproses lebih dari 600 transaksi dengan total omset pembiayaan yang sukses menembus angka USD 329.882. Perkembangan yang impresif ini membuktikan bahwa model bisnis gadai yang diusung oleh Pegadaian sangat relevan dengan kebutuhan finansial masyarakat Timor Leste yang membutuhkan likuiditas jangka pendek tanpa prosedur yang rumit.

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Sebagai wujud nyata dari komitmen nilai sosial perusahaan, PT Pegadaian juga meluncurkan program Gadai Peduli di Timor Leste yang dilaksanakan tepat pada hari ulang tahun ke-125 Pegadaian pada 1 April 2026.

Program inovatif ini dirancang khusus untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan dan kesehatan. Melalui skema jaminan yang berpihak pada masyarakat, program ini menghadirkan fasilitas pinjaman tanpa bunga atau nol persen selama dua bulan penuh untuk plafon pinjaman hingga USD 100.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, terbukti dengan total realisasi penyaluran program Gadai Peduli yang telah mencapai USD 6.406 hingga akhir Mei 2026. Melalui langkah ini, Pegadaian tidak sekadar mengejar profitabilitas bisnis semata, melainkan secara aktif berkontribusi berkontribusi dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan memberdayakan ekonomi masyarakat Timor Leste.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, mengungkapkan bahwa keberhasilan operasional di Dili merupakan langkah awal dari salah satu visi jangka panjang perusahaan untuk menjadi pemain utama dalam industri Gadai dan Emas di tingkat regional.

"Kehadiran Pegadaian di Timor Leste mengusung misi besar membawa pelayanan sepenuh hati demi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Kami tidak hanya menyediakan produk gadai konvensional, tetapi juga terus berinovasi untuk menghadirkan diversifikasi produk yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan masyarakat lokal," ujar Damar.