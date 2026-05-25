Perkuat Ekosistem Emas Nasional, PT Pegadaian dan PT ANTAM (Persero) Tbk Jalin Sinergi Strategis Perdagangan Logam Mulia

JawaPos.com - Sebagai bentuk upaya memperkuat ekosistem emas nasional serta memperkokoh sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pegadaian (Pegadaian) dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTAM) resmi menandatangani Perjanjian Jual Beli Produk Logam Mulia.
Langkah strategis ini difokuskan pada optimalisasi penyediaan dan perluasan jaringan perdagangan produk logam mulia di Indonesia.
Prosesi perjanjian kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan langsung oleh Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, bersama Direktur Komersial PT ANTAM (Persero) Tbk, Handi Sutanto dan disaksikan oleh manajemen kedua belah pihak, yang berlangsung pada hari Senin (25/05).
Kerja sama ini tercipta berkat komitmen bersama untuk memperkuat rantai pasok (supply chain) produk logam mulia yang aman dan terintegrasi di pasar domestik. Menyatukan keunggulan ANTAM sebagai produsen logam mulia terkemuka dan Pegadaian sebagai pemimpin pasar ekosistem emas, kolaborasi ini diharapkan dapat semakin mengembangkan bisnis emas yang dijalankan oleh kedua perusahaan.
Melalui integrasi ini, Pegadaian menargetkan layanan perdagangan emas yang dijalankan perusahaan dapat tumbuh lebih inklusif. Produk yang dihadirkan kini akan jauh lebih kompetitif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
“Sinergi bersama ANTAM merupakan milestone penting bagi Pegadaian dalam membangun ekosistem emas yang tangguh di Indonesia. Dengan rantai pasok yang lebih kuat, kami percaya dapat menghadirkan akses produk logam mulia yang lebih optimal dan kompetitif, sekaligus mendukung ketahanan inklusi keuangan berbasis emas," ujar Selfie Dewiyanti.
Sementara itu, Direktur Komersial PT ANTAM (Persero) Tbk, Handi Sutanto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari sinergi strategis dalam mendukung pengembangan ekosistem emas nasional yang semakin terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
“ANTAM menyambut baik kolaborasi bersama Pegadaian sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat ekosistem emas nasional. Sebagai satu-satunya produsen emas di Indonesia yang terakreditasi London Bullion Market Association (LBMA), ANTAM berkomitmen menghadirkan produk Emas Kebanggaan Indonesia yang terpercaya dan berstandar internasional,” ujar Handi Sutanto.
Ia menambahkan, ANTAM terus menjalankan bisnis emas terintegrasi dari hulu hingga hilir (mine to market) serta bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat dalam memiliki emas ANTAM sebagai salah satu instrumen investasi yang aman dan terpercaya.
ANTAM sebagai satu-satunya perusahaan pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang terdaftar dalam London Bullion Market Association (LBMA) Good Delivery List berkomitmen untuk terus mendukung kebutuhan pasar domestik melalui penyediaan produk logam mulia yang berkualitas, terpercaya, dan sesuai standar internasional.
