Rohis Pegadaian Wujudkan Satu Ketulusan Sejuta Kebermanfaatan Lewat Distribusi 4.500 Paket Daging Kurban

JawaPos.com – Organisasi Rohani Islam (Rohis) Pegadaian melanjutkan konsistensi dalam menebar kebermanfaatan sosial bagi masyarakat, dengan melakukan pemotongan dan pendistribusian daging hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah.

Mengusung tema besar “Satu Ketulusan Sejuta Kemanfaatan,” kegiatan pemotongan ini dipusatkan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Amanah Bersama Agro, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, pada Rabu (29/05).

Langkah nyata ini menegaskan komitmen PT Pegadaian yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis yang agresif, namun juga secara seimbang memperkokoh pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Di tengah lompatan besar perusahaan sebagai pelopor Layanan Bank Emas (Bullion Bank) pertama di Indonesia serta akselerator digitalisasi keuangan nasional, aksi kepedulian ini menjadi bukti bahwa modernisasi ekosistem korporasi berjalan beriringan dengan kontribusi nyata pada kesejahteraan sosial.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran Direksi dan manajemen puncak PT Pegadaian, di antaranya Direktur Human Capital PT Pegadaian, Tribuana Tunggadewi; Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan PT Pegadaian, Ismail Ilyas; Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti; serta SEVP Transformation Office PT Pegadaian, Rully Yusuf. Hadir pula Ketua Rohis Pegadaian Ustadz Sugeng, serta Pemilik RPH Amanah Bersama Agro Bapak Haji Vidi Julianto, S.E., M.M.

“Momentum Idul Adha bukan hanya menjadi bentuk ibadah dan ketakwaan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi pengingat esensial bagi korporasi dan seluruh insan Pegadaian akan pentingnya nilai keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Melalui kegiatan ini, Pegadaian berkomitmen penuh untuk terus menghadirkan manfaat sosial yang inklusif bagi masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di lingkungan internal perusahaan dan bersama mitra,” ujar Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha pada sambutannya.

Pada pelaksanaan kurban tahun ini, Rohis Pegadaian berhasil mengumpulkan total 22 hewan kurban yang terdiri dari 14 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Jumlah tersebut terhimpun secara organik dari alokasi Dana Kebajikan Umat (DKU), partisipasi pribadi Insan Pegadaian (karyawan), serta dukungan penuh dari berbagai mitra strategis korporasi, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Galeri 24, dan PT Lotus Lingga Pratama.

Berdasarkan kalkulasi teknis, seluruh hewan kurban tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 4.500 paket daging kurban berkualitas tinggi. Untuk memastikan standar higienitas, kebersihan, dan aspek kehalalan yang prima, proses pemotongan dan pencacahan sepenuhnya diserahkan kepada tenaga profesional di RPH terstandarisasi.

Selanjutnya, seluruh paket daging kurban tersebut akan dimobilisasi ke titik distribusi di CP Kebon Nanas untuk diserahkan secara tepat sasaran kepada kaum mustahiq serta masyarakat sekitar yang berhak menerima. Pola distribusi terpusat ini diterapkan guna meminimalkan kerumunan massa sekaligus menjaga ketertiban penyaluran bantuan di lapangan.