Hadir Kembali, Mandiri Donor Darah Gerakkan 280 Pendonor di 12 Region: Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya





JawaPos.com - Melanjutkan semangat Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya, Bank Mandiri kembali menggelar Mandiri Donor Darah sebagai wujud komitmen perusahaan untuk tidak hanya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Aksi kemanusiaan ini menjadi bagian dari rangkaian program sosial berkelanjutan Bank Mandiri dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28, yang secara konsisten digelar pada tanggal 2 setiap bulan.

Sejak pertama kali dilaksanakan pada April 2026, program ini telah berhasil menghimpun lebih dari 7.000 kantong darah sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam memperluas manfaat serta menghadirkan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kegiatan Mandiri Donor Darah periode ketiga ini, Bank Mandiri kembali berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan sejumlah fasilitas kesehatan untuk menyelenggarakan donor darah serentak pada Kamis (2/7) di 12 Region Bank Mandiri yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan ini melibatkan partisipasi lebih dari 280 pendonor di setiap region, sehingga terdapat 3.360 pendonor secara nasional dan turut melibatkan jajaran direksi Bank Mandiri sebagai bentuk teladan dalam menumbuhkan budaya berbagi.

Tidak hanya melibatkan pegawai Bank Mandiri atau Mandirian, kegiatan ini juga terbuka bagi nasabah dan masyarakat umum di sekitar wilayah operasional perusahaan. Melalui sinergi bersama berbagai pihak, Bank Mandiri berharap aksi kemanusiaan ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan darah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi sesama.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, penyelenggaraan Mandiri Donor Darah secara rutin merupakan wujud nyata komitmen perseroan untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, Bank Mandiri ingin memperkuat semangat berbagi dan gotong royong, sekaligus mengajak partisipasi lebih banyak pihak.

"Program Mandiri Donor Darah kami hadirkan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, sekaligus menjadi wadah bagi Mandirian, nasabah, dan masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi melalui aksi kemanusiaan yang sederhana namun berdampak besar," ujar Adhika dalam keterangan resminya, Kamis (2/7).

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Lebih lanjut Adhika menyampaikan, di tengah kinerja bisnis yang terus bertumbuh secara berkelanjutan, Bank Mandiri berkomitmen menjaga keseimbangan antara penciptaan nilai ekonomi dan kontribusi sosial bagi masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan yang dicapai perseroan perlu diiringi dengan berbagai inisiatif yang memberikan manfaat nyata dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

"Karena itu, kami terus mendorong berbagai program keberlanjutan yang tidak hanya memperkuat kinerja perusahaan, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang positif," tutur Adhika.

Dalam pelaksanaannya, setiap calon pendonor terlebih dahulu mengikuti proses registrasi, verifikasi identitas, serta pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis guna memastikan kondisi tubuh yang prima sebelum donor dilakukan. Untuk mendukung kenyamanan peserta, Bank Mandiri juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang di setiap lokasi kegiatan.