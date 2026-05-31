Ilustrasi pelaku usaha mengelola keuangan dari bisnis yang dijalannya. (Istimewa)
JawaPos.com - Modal pinjaman memang bisa membantu kamu untuk memulai atau mengembangkan usaha, khususnya yang berskala kecil hingga mikro. Namun, setelah dana diterima, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mengelola modal pinjaman dengan tepat.
Dengan pengelolaan yang baik, dana pinjaman bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perkembangan usaha kamu. Untuk tahu cara mengatur modal pinjaman usaha mikro dengan bijak, yuk simak pembahasan di bawah ini!
Cara Mengelola Modal Pinjaman Usaha Mikro dengan Bijak
Sebelum membahas caranya, kamu perlu tahu bahwa mengatur modal pinjaman usaha tidak hanya tentang penggunaan dana, tapi juga bagaimana mengelolanya agar tetap berjalan dan mendukung pembayaran cicilan.
Berikut beberapa tips mengelola modal pinjaman untuk usaha mikro yang bisa kamu terapkan:
1. Tentukan Tujuan Pinjaman dengan Jelas
Sebelum menggunakan dana, pastikan kamu sudah tahu tujuan utamanya. Apakah untuk memulai usaha, menambah stok, membeli alat produksi, atau mengembangkan usaha?
Dengan tujuan yang jelas, kamu jadi lebih mudah mengatur modal pinjaman usaha agar tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha.
2. Buat Perencanaan Keuangan yang Matang
Setelah tahu tujuannya, langkah berikutnya adalah menyusun perencanaan keuangan. Kamu bisa mulai dari menghitung kebutuhan modal, estimasi pemasukan, hingga pengeluaran rutin usaha.
Perencanaan ini penting supaya kamu tahu alur penggunaan dana dari awal sampai akhir. Selain itu, kamu juga bisa menyesuaikan penggunaan dana sekaligus memastikan cicilan tetap terbayar dengan lancar.
3. Perhatikan Kemampuan Bayar
Saat mengelola pinjaman, kamu juga perlu menyesuaikan cicilan dengan kondisi keuangan. Idealnya, cicilan itu nggak lebih dari sekitar 30% dari penghasilan.
Dengan perhitungan ini, kamu tetap punya ruang untuk memenuhi kebutuhan usaha dan operasional sehari-hari. Jadi, keuangan tetap lebih terjaga dan nggak terasa berat saat menjalankan usaha.
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