Pasokan Beras Ketan di Solo Langka, Pelaku UMKM Minta Menko Zulkifli Hasan Turun Tangan

JawaPos.com - Kelangkaan stok beras ketan di wilayah Solo, Jawa Tengah, kian memprihatinkan hingga memicu gejolak di kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menanggapi situasi yang meresahkan ini, para perajin usaha kuliner lokal mendesak Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta Kementerian Pertanian untuk segera mengambil tindakan nyata di lapangan.

Desakan tersebut disampaikan secara resmi oleh perwakilan pelaku UMKM Solo dalam konferensi pers yang digelar di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (24/7). Para pelaku usaha menilai pemerintah perlu hadir memberikan solusi konkret, termasuk mengevaluasi kembali kebijakan penghentian impor beras ketan demi menjaga kelangsungan usaha masyarakat.

Beda Data Pemerintah dan Kondisi Lapangan Perwakilan UMKM Solo Fadhil Ali menyoroti ketidaksesuaian antara klaim data pemerintah dan realitas yang dirasakan langsung oleh para pedagang serta perajin kuliner. Pihaknya meminta Menko Pangan dan Menteri Pertanian untuk langsung turun tangan mengatasi persoalan kelangkaan beras ketan di Solo.

"Pemerintah tidak boleh tinggal diam tetapi harus mengambil sikap saat mendengar aspirasi pelaku UMKM," ujar Fadhil Ali.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa ketersediaan stok beras ketan maupun beras ketan pecah masih berada dalam kondisi stabil dan mencukupi kebutuhan nasional. Namun, pernyataan ini berbanding terbalik dengan kondisi riil di pusat pasar.

"Data pemerintah terkait stok beras ketan tetap stabil dari mana? Lalu apa sebabnya kebijakan impor beras ketan dihentikan. Padahal pelaku UMKM kesulitan mendapatkan beras ketan untuk kebutuhan pasar," tegas Fadhil.

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Harga Melonjak Hingga 50 Persen, Produksi Usaha Mulai Mangkrak Berdasar temuan data lapangan dari UMKM Solo, stok beras ketan putih maupun ketan hitam di Pasar Legi saat ini sangat terbatas. Kondisi ini memicu kenaikan harga yang tak wajar, yakni melambung sekitar 30 hingga 50 persen.

Dampak dari lonjakan harga dan minimnya bahan baku ini langsung menghantam kelangsungan bisnis kuliner khas daerah. "Banyak perajin Jenang Solo, Lapis Legit, Lemper, Gethuk dan usaha lainnya terpaksa mengurangi produksi. Ada yang sudah tutup sementara," ungkap Fadhil Ali.