Pegadaian Salurkan Lebih dari 900 Hewan Kurban ke Seluruh Indonesia Pada Idul Adha 1447 H

PT Pegadaian kembali menyalurkan bantuan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
JawaPos.com – PT Pegadaian kembali menyalurkan bantuan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hal ini secara konsisten dilakukan, sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan komitmen perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Pada tahun ini, total hewan kurban yang didistribusikan oleh Pegadaian mencapai 913 ekor, yang terdiri dari 212 ekor sapi dan 701 ekor kambing.
Seluruh bantuan hewan kurban tersebut disalurkan secara merata melalui Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang, hingga melibatkan ekosistem binaan seperti Bank Sampah binaan Pegadaian serta bantuan ke sejumlah pondok pesantren di berbagai daerah Indonesia.
Keterlibatan Bank Sampah binaan dalam penyaluran kurban ini menjadi nilai tambah strategis untuk memperkuat hubungan kemitraan di bidang lingkungan serta pemberdayaan komunitas lokal di daerah.
"Kegiatan penyaluran hewan kurban ini merupakan agenda tahunan perusahaan bersama karyawan, sebagai bentuk rasa syukur atas kinerja positif yang diraih operasional perusahaan, sekaligus komitmen kami untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Kami berharap, melalui momentum Idul Adha ini, amanah dari Insan Pegadaian dapat memberikan manfaat pangan yang merata bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan, khususnya di sekitar wilayah kerja operasional Pegadaian," ujar Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian, Eka Pebriansyah.
Secara rinci, Kantor Pusat Pegadaian mengoordinasikan penyaluran sebanyak 65 ekor sapi dan 39 ekor kambing. Selebihnya disebarkan secara masif melalui 12 Kantor Wilayah Pegadaian, guna memastikan bahwa kebermanfaatan kurban ini tidak hanya terpusat di ibu kota saja, melainkan menjangkau seluruh wilayah hingga ke pelosok Indonesia.
Eka juga menyampaikan bahwa seluruh hewan kurban yang disalurkan telah melalui proses seleksi, sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi. Melalui program ini, Pegadaian berharap dapat terus mempererat tali silaturahmi, sekaligus meningkatkan nilai kemanfaatan sosial perusahaan yang sejalan dengan semangat kebersamaan Brilian Ways.
Sebelumnya Rohis Pegadaian juga telah menyalurkan total 22 hewan kurban yang diproyeksikan menghasilkan sekitar 4.500 paket daging kurban berkualitas tinggi. Paket kurban tersebut diserahkan secara tepat sasaran kepada kaum mustahiq serta masyarakat sekitar yang berhak menerima. Penyerahan dilakukan di outlet Pegadaian Kebon Nanas Jakarta, pada Jumat (29/5) lalu.
Melalui momentum Hari Raya Idul Adha 1447 H, Pegadaian menerapkan komitmen pilar Sosial dalam ESG. Langkah ini juga menjadi kontribusi nyata Pegadaian dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada SDG 2, yakni Tanpa Kelaparan. Dengan menyalurkan total 913 ekor hewan kurban, Pegadaian secara strategis menargetkan distribusi pangan berbasis protein hewani berkualitas tinggi ini kepada masyarakat prasejahtera, dhuafa, serta masyarakat di sekitar lingkungan unit kerja operasional.
