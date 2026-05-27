Idul Adha 1447 H, NHM Salurkan Hewan Kurban untuk Masyarakat Lingkar Tambang

JawaPos.com - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), pengelola Tambang Emas Gosowong, menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di wilayah lingkar tambang melalui Yayasan NHM Peduli dalam rangka Hari Raya IdulAdha 1447 Hijriah.

Sebanyak 66 ekor sapi kurban didistribusikan secara bertahap pada 23–26 Mei 2026 di lima kecamatan lingkar tambang, yakni Kecamatan Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk, dan Malifut.

Bantuan turut disalurkan kepada sejumlah fasilitas pelayanan masyarakat dan unsur pemerintahan di wilayah lingkar tambang.

Program penyaluran hewan kurban ini rutin dilaksanakan NHM setiap tahun sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional, khususnya dalam menyambut Hari Raya Idul Adha.

Daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di desa-desa penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama perayaan Idul Adha.

Kepala Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk, Ayub Musa, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas bantuan hewan kurban yang diberikan NHM kepada masyarakatnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada NHM, Yayasan NHM Peduli, serta Bapak Haji Robert Nitiyudo Wachjo atas bantuan hewan kurban yang diberikan kepada masyarakat Desa Bobaneigo. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Semoga hubungan baik dan kepedulian seperti ini dapat terus terjaga,” ujarnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Pemerintah Desa Margomulyo, Kecamatan Kao Barat, melalui Asrofi selaku panitia kurban desa.

“Atas nama Pemerintah Desa Margomulyo, masyarakat, dan keluarga besar Masjid At-Taqwa, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada NHM dan NHM Peduli atas bantuan hewan kurban yang diberikan. Bantuan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat kami di momen Hari Raya Idul Adha. Semoga seluruh pihak yang telah berbagi senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Divisi NHM Peduli, M. Irwan Malaka, mengatakan bahwa proses distribusi bantuan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat dan berbagai pihak di wilayah lingkar tambang.

“Momentum Idul Adha menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen sosial NHM untuk terus hadir dan berbagi bersama masyarakat lingkar tambang. NHM berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat penerima,” ujarnya.

Ucapan syukur dan apresiasi juga datang dari para camat, pengurus masjid, dan masyarakat penerima manfaat. Mereka berharap hubungan baik dan semangat kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat dapat terus terjaga dengan baik kedepannya.