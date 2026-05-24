Siap-siap! Gaji ke-13 Pensiunan ASN Cair 2 Juni 2026, Cek Aturan Barunya

ILUSTRASI. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berangkat menuju Balaikota Jakarta, Jumat (10/04/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kabar gembira bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN). PT TASPEN (Persero) resmi mengumumkan jadwal pencairan Gaji Ketiga Belas 2026. Dana kesejahteraan ini siap ditransfer mulai Selasa (2/6) melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia.
Penyaluran ini merujuk pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen nyata TASPEN dalam mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN di masa purnabakti, sekaligus menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.
Menariknya, para pensiunan tidak perlu repot mengurus berkas baru untuk mendapatkan haknya.
Corporate Secretary TASPEN Henra menegaskan, proses pembayaran akan dilakukan secara langsung. Penerima manfaat tidak perlu melakukan pengajuan atau autentikasi ulang khusus untuk momen ini.
"Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya," ujar Henra dalam keterangannya.
Agar tidak salah informasi, berikut adalah beberapa poin penting terkait mekanisme pencairan Gaji Ketiga Belas tahun ini:
- Besaran Dana: Nominal yang diterima berbasis komponen penghasilan bulan Mei 2026.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi