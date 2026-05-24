Siap-siap! Gaji ke-13 Pensiunan ASN Cair 2 Juni 2026, Cek Aturan Barunya

JawaPos.com - Kabar gembira bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN). PT TASPEN (Persero) resmi mengumumkan jadwal pencairan Gaji Ketiga Belas 2026. Dana kesejahteraan ini siap ditransfer mulai Selasa (2/6) melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia.

Penyaluran ini merujuk pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen nyata TASPEN dalam mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN di masa purnabakti, sekaligus menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.

Menariknya, para pensiunan tidak perlu repot mengurus berkas baru untuk mendapatkan haknya.

Cair Otomatis Tanpa Antre Corporate Secretary TASPEN Henra menegaskan, proses pembayaran akan dilakukan secara langsung. Penerima manfaat tidak perlu melakukan pengajuan atau autentikasi ulang khusus untuk momen ini.

"Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya," ujar Henra dalam keterangannya.

Ketentuan Penting Gaji Ketiga Belas 2026 Agar tidak salah informasi, berikut adalah beberapa poin penting terkait mekanisme pencairan Gaji Ketiga Belas tahun ini: