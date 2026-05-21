Kabar Gembira! Gaji ke-13 PNS, TNI, Polri dan PPPK Cair 100 Persen Tanpa Potongan Bulan Juni, Simak Jadwal dan Besarannya

JawaPos.com - Kabar gembira yang ditunggu-tunggu oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK TNI dan Polri akhirnya tiba. Gaji ke-13 ASN 2026 dipastikan akan mulai cair paling cepat pada bulan Juni mendatang.

Pemerintah meluncurkan kebijakan ini sebagai bentuk apresiasi tinggi atas dedikasi para abdi negara, sekaligus sebagai stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

Aturan resmi mengenai pencairan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026 lalu.

Jadwal Pencairan dan Aturan Besaran Gaji ke-13 Pemerintah menetapkan bahwa proses transfer dana belanja pegawai ini dijadwalkan bergulir mulai awal bulan depan. Berdasarkan regulasi tersebut, nominal yang diterima akan mengacu pada hak penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei ini.

"Gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026. Dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah Juni tahun 2026," tulis Pasal 15 ayat (1) dan (2).

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI melalui akun Instagram resmi Biro Organisasi, SDM, dan RB juga telah memberikan konfirmasi mengenai skema pembagiannya.

"Gaji dan Tunjangan Kinerja ke-13 akan cair dibulan Juni," tulisnya

Tak hanya PNS, PPPK pun juga akan kecipratan gaji ke 13 ini. Bahkan, ada yang mendapatkan bonus secara penuh alias tanpa potongan.