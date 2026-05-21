Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Kamis, 21 Mei 2026 | 23.47 WIB

Perbankan Respons Kenaikan BI Rate, BTN Andalkan Penguatan CASA

Gedung Bank Tabungan Negara (BTN) Jakarta. (Istimewa). - Image

Gedung Bank Tabungan Negara (BTN) Jakarta. (Istimewa).

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate 0,5 Persen sehingga berada pada level 5,25 persen.

Suku bunga deposit facility diputuskan untuk naik 50 bps sehingga pada level 4,25 persen. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk naik 50 bps sehingga pada level 6 persen.

Terkait ini, Corporate Secretary, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Ramon Armando mengatakan industri perbankan, termasuk BTN mengaku siap dalam menghadapi skenario kebijakan moneter. Pihaknya saat ini tengah menyiapkan manajemen risiko ke depan.

"Perbankan pada dasarnya telah siap menghadapi berbagai skenario kebijakan moneter, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga acuan. Masing-masing bank telah memiliki manajemen risiko yang memadai serta melakukan stress test secara berkala dengan mempertimbangkan potensi kenaikan BI Rate yang dapat berdampak pada peningkatan biaya dana (cost of fund)," kata Ramon di Jakarta, Rabu (21/5). 

Guna mengurangi sensitivitas terhadap nilai tukar, BTN kini menjaga struktur pendanaan agar tetap efisien melalui pendekatan dana murah atau Current Account Savings Account (CASA).

"BTN juga terus menjaga struktur pendanaan agar tetap efisien melalui penguatan dana murah (CASA) sebagai fokus utama strategi funding perseroan," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur BI Perry Warjiyo Perry mengatakan bahwa keputusan menaiki BI-Rate sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas (pro-stability) untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan (pro-growth). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Mafia Tanah Semakin Terorganisir Manfaatkan Celah, ATR/BPN Terus Upayakan Reformasi Sistem - Image
Nasional

Mafia Tanah Semakin Terorganisir Manfaatkan Celah, ATR/BPN Terus Upayakan Reformasi Sistem

Kamis, 21 Mei 2026 | 18.39 WIB

Strategi Transformasi, BTN Salurkan Kredit Program Perumahan Hampir Rp3 Triliun - Image
Ekonomi

Strategi Transformasi, BTN Salurkan Kredit Program Perumahan Hampir Rp3 Triliun

Kamis, 21 Mei 2026 | 03.03 WIB

Jumlah Pengguna Tumbuh Dua Kali Lipat, Transaksi di Bale by BTN Tembus Rp 101 Triliun - Image
Finance

Jumlah Pengguna Tumbuh Dua Kali Lipat, Transaksi di Bale by BTN Tembus Rp 101 Triliun

Senin, 30 Maret 2026 | 20.53 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

3

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

6

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

7

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

8

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

9

18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore