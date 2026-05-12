Supply Chain Optimization, Mengapa Penting untuk Bisnis?

JawaPos.com - Pernahkah Anda mendengar tentang supply chain optimization? Optimasi rantai pasokan menjadi salah satu prioritas bisnis karena dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.

Lantas, apa itu supply chain optimization dan bagaimana perusahaan logistik bisa memanfaatkan sistem ini? Simak artikel ini hingga akhir!

Apa Itu Supply Chain Optimization?

Supply chain optimization adalah praktik menggunakan teknologi, seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things (IoT), untuk memaksimalkan performa rantai pasokan.

Supply chain adalah elemen bisnis yang cukup rumit, di mana Anda perlu beradaptasi dengan perubahan permintaan pelanggan sembari menjaga kompetisi di tengah pasar.

Masalahnya, supply chain management kerap menghadapi sejumlah hambatan, seperti kurangnya visibilitas data, ketidakakuratan data inventaris, dan kesulitan mengelola pesanan.

Itulah mengapa supply chain optimization hadir untuk membantu bisnis Anda menyelaraskan proses bisnis sehingga rantai pasok bisa berjalan dengan lancar.

Tahapan Supply Chain Optimization

Gambar terlampir klik teks berikut: supply chain optimization 2.jpg