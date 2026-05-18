Luncurkan AI Financial Advisor, Perkuat Transformasi Digital Asuransi

JawaPos.com - Perusahaan asuransi Hanwha Life Indonesia resmi meluncurkan Artificial Intelligence Financial Advisor (AI FA), solusi penasihat keuangan berbasis kecerdasan buatan, bertepatan dengan 12 tahun operasional perusahaan di Indonesia.

Peluncuran AI FA menjadi bagian dari strategi transformasi digital Hanwha Life dalam meningkatkan kualitas layanan konsultasi asuransi dan pengalaman nasabah melalui pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI).

Chief Marketing Strategy Officer Hanwha Life Indonesia, Chang Woo Han, mengatakan AI FA dirancang untuk mendukung perjalanan kerja penasihat keuangan, agen, dan tenaga pemasar secara menyeluruh.

“Peluncuran AI FA mencerminkan komitmen Hanwha Life untuk mengintegrasikan teknologi AI dalam seluruh perjalanan penasihat keuangan, agen dan tenaga pemasar, yakni mulai dari pelatihan awal, persiapan penjualan, pertemuan pelanggan hingga layanan purna jual,” ujarnya.

Menurutnya, kombinasi teknologi AI dan pendekatan manusiawi diharapkan dapat meningkatkan kualitas interaksi dengan nasabah sehingga solusi perlindungan yang diberikan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

AI FA Dukung Konsultasi Asuransi Lebih Efektif AI FA Hanwha Life merupakan solusi digital berbasis kecerdasan buatan yang mampu mengolah informasi asuransi dan finansial secara cepat, ringkas, dan mudah dipahami.

Melalui fitur chat, pengguna dapat mengajukan pertanyaan terkait konsep, manfaat, fitur, hingga perbandingan produk asuransi secara langsung kepada sistem AI FA.

Hanwha Life menegaskan bahwa implementasi teknologi AI tetap mengedepankan keamanan digital dan reliabilitas data melalui proses validasi internal dan pengelolaan data yang berkelanjutan.

Perusahaan juga menekankan bahwa AI FA tidak dirancang untuk menggantikan peran manusia, melainkan menjadi mitra kolaboratif bagi penasihat keuangan dan agen profesional.