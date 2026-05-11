Harris Arthur Hedar Kembali Jabat Komisaris Independen WIKA

Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL yang juga Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH. (Istimewa)
JawaPos.com- Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional), Harris Arthur Hedar, kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Persero) TBK (WIKA).
Hal tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025, PT Wijaya Karya (Persero) TBK (WIKA), yang digelar di Wika Tower, Jakarta, Senin, (11/5/2026).
“Dewan Komisaris Komisaris Utama Apri Artoto, Komisaris Independen Suryo Absorotri Utomo Komisaris Independen Aditya Warman, Komisaris Independen Harris Arthur Hedar dan Komisaris Suwarta,”demikian Pembacaan Surat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam RUPST tersebut.
Pembacaan Surat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam RUPST juga mengumumkan jajaran direksi baru PT Wijaya Karya (Persero) TBK (WIKA). Mereka ialah Direktur Utama Ketut Pasek Senjaya Putra, Direktur Manejemen SDM dan Transformasi Hadjar Seti Adji, Direktur Operasi I Hananto Aji.
Selain itu, RUPST juga menetapkan, Direktur Operasi II Sonny Setyadhy, Direktur Manejemen Resiko dan Legal Vera Kirana dan Direktur Keuangan Mulyadi.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Wijaya Karya (Persero) TBK (WIKA) membahas sejumlah agenda. Pertama,
rapat membahas persetujuan laporan tahunan/keuangan 2025 PT Wijaya Karya (Persero) TBK (WIKA).
Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Wijaya Karya (Persero) TBK (WIKA) membahas laporan mengenai
penggunaan dana PMN, perubahan anggaran dasar dan rencana perombakan susunan direksi- komisaris.
Diketahui, Prof Harris Arthur Hedar menyelesaikan gelar Sarjana dan Magister pada jurusan Hukum di Universitas Narotama Surabaya dan meraih gelar Doktor di jurusan yang sama di Universitas Jayabaya Jakarta.
