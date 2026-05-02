Antara
Sabtu, 2 Mei 2026 | 23.06 WIB

LPEM UI Prediksi PDB Kuartal I 2026 sebesar 5,48 Persen

Warga berbelanja di salah satu gerai minimarket di Depok, Jawa Barat, Senin (27/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,48 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026.

“Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada triwulan pertama 2026 diproyeksikan sebesar 5,48 persen (yoy) dengan rentang estimasi 5,46 persen hingga 5,5 persen,” kata peneliti LPEM UI Jahen F. Rezki dalam laporan Indonesia Economic Outlook Q2-2026 di Jakarta, Jumat (1/5).

Tekanan harga meningkat secara signifikan pada kuartal pertama 2026 yang tercermin pada inflasi umum melampaui kisaran target Bank Indonesia (BI), dengan level terakhir 3,47 persen (yoy) pada Maret.

Lonjakan itu utamanya didorong oleh efek basis rendah (low-base effect) subsidi tarif listrik.

Namun, aktivitas investasi pada kuartal I-2026 mencapai Rp498,7 triliun, setara 24,4 persen dari target tahunan dan tumbuh 7,2 persen (yoy).

Neraca perdagangan juga tetap melanjutkan tren surplus selama 70 bulan pada Februari 2026.

Di samping itu, faktor pendorong lainnya pada kuartal I-2026 yaitu faktor musiman Ramadhan dan Idul Fitri. LPEM UI menyatakan faktor musiman itu menguntungkan Indonesia di tengah berlanjutnya tekanan eksternal dan internal.

Pencairan tunjangan hari raya (THR) juga diperkirakan mendorong pendapatan bersih masyarakat.

Kombinasi berbagai faktor tersebut serta efek basis rendah dari pertumbuhan PDB di kuartal I-2025 membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi.

