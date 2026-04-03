KAI Batalkan 9 Kereta Jarak Jauh Imbas Tabrakan KRL-KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur, Cek Daftarnya!

Ilustrasi perjalanan kereta api. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)
JawaPos.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) membatalkan keberangkatan sembilan perjalanan kereta api jarak jauh imbas tabrakan kereta rel listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas gangguan perjalanan yang terjadi. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung proses penanganan di lokasi serta memastikan keselamatan operasional perjalanan kereta.
“Kami menyampaikan duka mendalam dan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik. Kami memahami kesedihan yang dirasakan keluarga, dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses penanganan berjalan dengan baik,” ujar Anne kepada awak media.
Di sisi lain, KAI juga melakukan penyesuaian pola operasi perjalanan KRL sesuai kondisi jalur agar layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara bertahap. Adapun seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen telah diberhentikan sementara.
"Seluruh perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen untuk sementara dihentikan selama proses evakuasi dan penanganan berlangsung," jelasnya.
Berikut daftar kereta api jarak jauh yang dibatalkan:
1. KA 120B Gunungjati (Gambir – Cirebon)
2. KA 139B Parahyangan (Kiaracondong – Gambir)
3. KA 140B Parahyangan (Gambir – Kiaracondong)
4. KA 22 Argo Muria (Gambir – Semarang Tawang)
5. KA 117B Gunungjati (Cirebon – Gambir)
6. KA 56F–53F Purwojaya (Cilacap – Gambir)
7. KA 58F–59F Purwojaya (Gambir – Cilacap)
8. KA 143B Madiun Jaya (Madiun – Pasarsenen)
9. KA 17 Argo Sindoro (Semarang Tawang – Gambir)
