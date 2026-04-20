Antara
21 April 2026, 00.45 WIB

Bahas Kampung Nelayan Merah Putih, Presiden Panggil Mendikti dan Men-KP

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto. (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti) Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin siang, membahas salah satunya mengenai program Kampung/Desa Nelayan Merah Putih.

Dua menteri tersebut tiba satu per satu di Istana Kepresidenan sejak pukul 13.30 WIB. Keduanya mengaku belum mengetahui agenda rapat bersama Presiden Prabowo siang ini.

"Cuma mungkin tentang giant sea wall (tanggul laut raksasa, red.) ya, tetapi nanti saya lihat dulu ya. Nanti saya kabarin," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum masuk rapat.

Ia melanjutkan sebagai Mendiktisaintek, dirinya akan memaksimalkan peran-peran perguruan tinggi dalam mendukung program-program prioritas pemerintah.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga belum mengetahui agenda rapat. Namun, dia menyebut "kampung nelayan" saat ditemui wartawan sebelum masuk rapat.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf juga tiba di Istana Kepresidenan RI, Senin siang, untuk rapat bersama Presiden Prabowo.

Pada Rabu (15/4), pemerintah resmi membuka rekrutmen nasional sebanyak 5.476 formasi khusus bagi pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/4), menegaskan bahwa seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Artikel Terkait
Pelamar Manajer Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Membludak, Zulhas: Hari Ini Sudah Tembus 383.830 Orang - Image
Ekonomi

Pelamar Manajer Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Membludak, Zulhas: Hari Ini Sudah Tembus 383.830 Orang

20 April 2026, 19.44 WIB

KKP Survei 5 Lokasi Calon Kampung Nelayan Merah Putih di Tanjungpinang - Image
Ekonomi

KKP Survei 5 Lokasi Calon Kampung Nelayan Merah Putih di Tanjungpinang

18 April 2026, 00.00 WIB

Ayok Buruan Daftar! Pemerintah Buka 35 Ribu Loker untuk Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih - Image
Ekonomi

Ayok Buruan Daftar! Pemerintah Buka 35 Ribu Loker untuk Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih

16 April 2026, 04.28 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

