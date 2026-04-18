Ryandi Zahdomo
18 April 2026, 18.34 WIB

Berapa Gaji Manajer Koperasi Desa Merah Putih? Ini Bocoran dan Syarat Pendaftarannya

Koperasi Merah Putih Desa Plosowahyu, Lamongan. (Dok. Radar Lamongan) - Image

Koperasi Merah Putih Desa Plosowahyu, Lamongan. (Dok. Radar Lamongan)

JawaPos.com - Banyak calon pelamar yang bertanya-tanya, berapa sebenarnya besaran gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih? Mengingat posisi ini terbuka untuk 30.000 orang di seluruh Indonesia.

Meskipun pemerintah belum merilis angka nominal pasti, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan sinyal bahwa besaran gaji nantinya akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing pelamar.

"Gajinya nanti disesuaikan, karena kan ada D3, D4, S1. Kita tidak sampai menentukan detail nominalnya," ujar Zulhas.

Secara estimasi, gaji manajer Kopdes Merah Putih berpotensi mengacu pada standar Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Mengingat manajer nantinya akan dikelola oleh BUMN (PT Agrinas Pangan Nusantara), besar kemungkinan paket kompensasi yang diterima akan kompetitif dan setara dengan standar pegawai di bawah naungan BUMN.

Namun, jika merujuk pada level manager, rata-rata gaji mereka mulai dari Rp7.500.000 hingga Rp50 juta, tergantung industri, pengalaman, dan ukuran perusahaan. Hingga kini pemerintah belum menetapkan angka pasti terkait besaran gaji ini.

Peluang Emas: Rekrutmen 30.000 Manajer

Program Kopdes Merah Putih merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, meningkatkan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku UMKM. Berbeda dengan koperasi konvensional, unit ini akan mengelola berbagai sektor mulai dari toko sembako, apotek, hingga unit logistik.

Pemerintah saat ini membuka rekrutmen nasional untuk 30.000 manajer. Bagi Anda yang berminat, proses pendaftaran telah dibuka sejak 15 April 2026 hingga 24 April 2026.

Zulhas menegaskan bahwa proses seleksi ini berlangsung transparan dan tidak dipungut biaya. Ia juga memperingatkan masyarakat agar waspada terhadap oknum penipu.

Mengenai sistem seleksi, Zulhas menjamin objektifitas.

