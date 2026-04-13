Dimas Choirul
14 April 2026, 02.01 WIB

Indonesia Kian Menarik bagi Investor Asing di Tengah Gejolak Global, Stabilitas Jadi Keunggulan

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senin (13/4)/(Istimewa).

JawaPos.com — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyampaikan bahwa sejumlah investor kini mulai melirik Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik seiring meningkatnya eskalasi geopolitik global.

 
Menurutnya, para investor menilai Indonesia memiliki daya tarik utama berupa stabilitas politik dan keamanan.
 
Hal ini, lanjut Rosan, merupakan kesimpulan dari pertemuannya dengan sejumlah investor yang ingin berinvestasi meski ada dinamika global beberapa waktu lalu. Dalam sejumlah pertemuan tersebut, ujarnya, para investor berulang kali menyoroti iklim investasi Indonesia yang dinilai sangat kondusif.
 
"Mereka melihat Indonesia menjadi lebih menarik lagi karena salah satu kekuatan kita, kita selalu bisa menjaga peace dan stabilitas. Jadi stabilitas, baik itu stabilitas secara politik maupun keamanan, dan juga iklim investasi yang terjaga dengan baik," ujar Rosan dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senin (13/4).
 
Ia melanjutkan, investor asing tersebut menilai stabilitas sebagai faktor penting penentu investasi karena mereka memandang investasi sebagai komitmen jangka panjang,. Dalam hal ini, lanjut Rosan, para investor melihat Indonesia berhasil menunjukkan konsistensinya dalam menjaga stabilitas tersebut.
 
"Jadi kepentingan stabilitas itu menjadi hal-hal yang sangat penting. Dan itu yang dibuktikan oleh Indonesia bahwa kita bisa menjaga stabilitas, itu menjadi hal yang prioritas," tambahnya.
 
 
Pada kesempatan yang sama, ia juga menyinggung bahwa meningkatnya minat investor asing ke Indonesia tidak terlepas dari upaya diplomasi ekonomi yang dijalankan Presiden RI Prabowo Subianto.
 
Dalam sejumlah kunjungan kenegaraan, seperti ke Korea Selatan dan Jepang baru-baru ini, Rosan menyebut Prabowo selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan pelaku bisnis setempat. Dalam forum tersebut, Prabowo disebutnya selalu terbuka terhadap berbagai pertanyaan dan menjelaskan secara transparan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
 
"Ini sangat membantu memberikan confidence kepada investor bahwa Bapak Presiden itu sangat memahami, sangat juga menguasai keadaan geopolitik dan juga perekonomian di Indonesia, serta langkah-langkah apa yang kita sudah ambil," pungkas dia.
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
