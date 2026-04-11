Ilham Safutra
11 April 2026, 20.33 WIB

Tantangan Kurator dalam Kepailitan dan Restrukturisasi Utang Semakin Kompleks

Ilustrasi utang . (freepik)

JawaPos.com - Peran kurator sangat strategis ketika suatu perusahaan menghadapi perkara kepailitan atau menghadapi perkara kewajiban untuk membayar utang. Kurasi itu sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan dunia usaha. 

Kurator Niken Susanti dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menuturkan peran kurator dan pengurus sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam penyelesaian perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan. Hasil kurasi itu sangat berdampak luas terhadap dunia usaha.

“IKAPI berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam menegakkan hukum PKPU dan kepailitan sebagai bagian dari upaya menjadi solusi bagi persoalan bangsa,” tegas Niken Susanti di Jakarta di sela-sela Halal Bihalal IKAPI 2026 pada Jumat (10/4).

Ke depan, kata Niken, tantangan dalam bidang kepailitan dan restrukturisasi utang semakin kompleks. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara praktisi, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Untuk itu, IKAPI harus terus memperkuat kapasitas anggota melalui berbagai kegiatan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

IKAPI berharap dapat terus memperkokoh peran sebagai organisasi profesi yang tidak hanya menjaga kepentingan anggota, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung sistem hukum dan perekonomian nasional yang sehat dan berkeadilan.

Adapun Halal Bihalal IKAPI 2026 turut dihadiri Ketua Umum Ketua Umum Oscar Sagita IKAPI, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo, Direktur Perdata Ditjen AHU Henry Sulaiman, serta analis kebijakan Bareskrim Polri Kombes Teddy Ristiawan.

Lebih jauh Niken mengatakan, kebersamaan antaranggota IKAPI menjadi fondasi penting dalam menjaga kekompakan organisasi yang telah berdiri selama 24 tahun ini. IKAPI terus berupaya menjaga hubungan harmonis di antara pengurus dan anggota, tanpa memandang latar belakang dan agama.

Editor: Ilham Safutra
Artikel Terkait
PKPI Gelar Inagurasi Angkatan Pertama, Kemenkum Dukung Peningkatan Etika Kurator - Image
Nasional

PKPI Gelar Inagurasi Angkatan Pertama, Kemenkum Dukung Peningkatan Etika Kurator

26 November 2025, 05.47 WIB

Realita Pahit Sriwijaya FC: Dari Raja Liga Indonesia hingga Terancam Pailit di Pengadilan - Image
Sepak Bola Indonesia

Realita Pahit Sriwijaya FC: Dari Raja Liga Indonesia hingga Terancam Pailit di Pengadilan

20 Desember 2025, 22.47 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

3

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

4

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

5

Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global

6

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

7

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

8

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

9

Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin

10

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

