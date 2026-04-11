Tantangan Kurator dalam Kepailitan dan Restrukturisasi Utang Semakin Kompleks

Ilustrasi utang . (freepik)
JawaPos.com - Peran kurator sangat strategis ketika suatu perusahaan menghadapi perkara kepailitan atau menghadapi perkara kewajiban untuk membayar utang. Kurasi itu sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan dunia usaha.
Kurator Niken Susanti dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menuturkan peran kurator dan pengurus sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam penyelesaian perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan. Hasil kurasi itu sangat berdampak luas terhadap dunia usaha.
“IKAPI berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam menegakkan hukum PKPU dan kepailitan sebagai bagian dari upaya menjadi solusi bagi persoalan bangsa,” tegas Niken Susanti di Jakarta di sela-sela Halal Bihalal IKAPI 2026 pada Jumat (10/4).
Ke depan, kata Niken, tantangan dalam bidang kepailitan dan restrukturisasi utang semakin kompleks. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara praktisi, pemerintah, dan aparat penegak hukum.
Untuk itu, IKAPI harus terus memperkuat kapasitas anggota melalui berbagai kegiatan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
IKAPI berharap dapat terus memperkokoh peran sebagai organisasi profesi yang tidak hanya menjaga kepentingan anggota, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung sistem hukum dan perekonomian nasional yang sehat dan berkeadilan.
Adapun Halal Bihalal IKAPI 2026 turut dihadiri Ketua Umum Ketua Umum Oscar Sagita IKAPI, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo, Direktur Perdata Ditjen AHU Henry Sulaiman, serta analis kebijakan Bareskrim Polri Kombes Teddy Ristiawan.
Lebih jauh Niken mengatakan, kebersamaan antaranggota IKAPI menjadi fondasi penting dalam menjaga kekompakan organisasi yang telah berdiri selama 24 tahun ini. IKAPI terus berupaya menjaga hubungan harmonis di antara pengurus dan anggota, tanpa memandang latar belakang dan agama.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging