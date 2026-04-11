Tantangan Kurator dalam Kepailitan dan Restrukturisasi Utang Semakin Kompleks

JawaPos.com - Peran kurator sangat strategis ketika suatu perusahaan menghadapi perkara kepailitan atau menghadapi perkara kewajiban untuk membayar utang. Kurasi itu sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan dunia usaha.

Kurator Niken Susanti dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menuturkan peran kurator dan pengurus sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam penyelesaian perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan. Hasil kurasi itu sangat berdampak luas terhadap dunia usaha.

“IKAPI berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam menegakkan hukum PKPU dan kepailitan sebagai bagian dari upaya menjadi solusi bagi persoalan bangsa,” tegas Niken Susanti di Jakarta di sela-sela Halal Bihalal IKAPI 2026 pada Jumat (10/4).

Ke depan, kata Niken, tantangan dalam bidang kepailitan dan restrukturisasi utang semakin kompleks. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara praktisi, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Untuk itu, IKAPI harus terus memperkuat kapasitas anggota melalui berbagai kegiatan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

IKAPI berharap dapat terus memperkokoh peran sebagai organisasi profesi yang tidak hanya menjaga kepentingan anggota, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung sistem hukum dan perekonomian nasional yang sehat dan berkeadilan.

Adapun Halal Bihalal IKAPI 2026 turut dihadiri Ketua Umum Ketua Umum Oscar Sagita IKAPI, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo, Direktur Perdata Ditjen AHU Henry Sulaiman, serta analis kebijakan Bareskrim Polri Kombes Teddy Ristiawan.