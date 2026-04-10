Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
R. Nurul Fitriana Putri
10 April 2026, 22.09 WIB

Garuda Indonesia Mulai Naikkan Tiket Pesawat, Janji Tetap Proporsonal dan Terukur

Maskapai penerbangan, Garuda Indonesia mengumumkan telah menaikkan harga tiket pesawat seiring dengan lonjakan harga avtur global. (Istimewa)

JawaPos.com - Maskapai penerbangan, Garuda Indonesia mengumumkan telah menaikkan harga tiket pesawat seiring dengan lonjakan harga avtur global. Selain itu, juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan harga tiket naik sebesar 9-13 persen.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan juga menyampaikan penyesuaian harga akan dilakukan dengan proporsional dan terukur. Ia pun memastikan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala seiring dengan perkembangan harga avtur.

"Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator," kata Glenny dalam keterangannya, Jumat (10/4).

"Evaluasi akan dilakukan secara berkala seiring dengan perkembangan harga avtur yang terus bergerak dinamis," tambahnya.

Selain itu, di tengah tekanan industri yang masih berlanjut, Perusahaan juga mempersiapkan langkah-langkah mitigasi melalui pengkajian optimalisasi frekuensi dan jadwal penerbangan di sejumlah rute.

Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas kapasitas dan keberlangsungan operasional. Ke depan, Garuda Indonesia akan terus mencermati perkembangan geopolitik dan dinamika industri aviasi global.

"Serta memastikan setiap langkah penyesuaian dilakukan secara adaptif guna menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat," tukasnya.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com dari laman Online Travel Agent (OTA) kenaikan harga tiket pesawat sudah terlihat. Untuk penerbangan rute Jakarta - Balikpapan bulan ini paling murah dibanderol Rp 1.862.000 per orang.

Sedangkan rata-ratanya dijual sebesar Rp 1,9 juta per orang, angka tersebut lebih mahal dari sebelumnya rata-rata dibanderol Rp 1,5 jutaan per orang. Sementara itu untuk harga tiket Jakarta - Balikpapan maskapai Garuda Indonesia saat ini dibanderol Rp 2,5 juta per orang.

Di sisi lain, untuk penerbangan Jakarta - Surabaya harga tiket pesawat Garuda Indonesia pada 22 April 2026 sudah dibanderol Rp 1,8 juta per orang.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore