R. Nurul Fitriana Putri
09 April 2026, 22.40 WIB

Purbaya Pastikan Tak Ada Anggaran Motor MBG Tahun Ini, Singgung Perencanaan Sebelum Era Kepemimpinannya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

JawaPos.com – Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembelian motor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kemungkinan telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai menteri. Hingga kemudian, saat ini terjadi polemik terkait pengadaan motor tersebut.

Ia menjelaskan, sempat terjadi miskomunikasi internal terkait status anggaran tersebut. Berdasarkan ingatannya, usulan pengadaan motor sempat dilaporkan telah ditolak.

“Tahun lalu itu, ada miskomunikasi dari anak buah saya ke saya. Seingat saya, saya tanya, sudah ditolak,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (9/4).

Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata tidak seluruh pengajuan anggaran tersebut ditolak. Sebagian di antaranya disebut sudah terlanjur masuk dalam perencanaan anggaran sebelumnya.

“Tapi ternyata sebagian sudah ditolak. Mungkin juga sudah dianggarkan sebelum saya jadi menteri. Jadi saya tidak tahu,” imbuhnya.

Meski demikian, Purbaya memastikan bahwa ke depan pemerintah tidak akan lagi mengalokasikan anggaran untuk pembelian motor untuk program MBG.

“Tapi nanti kita lihat lagi deh ke depan. Tapi yang jelas, ke depan tidak ada lagi,” tegasnya.

Kepastian itu juga sebagaimana ia peroleh usai mengonfirmasi langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.
Purbaya menegaskan bahwa pada tahun berjalan, tidak ada lagi alokasi anggaran untuk pembelian motor MBG.

“Saya tanya semalam, tahun ini ada atau tidak? Tidak ada. Tahun ini tidak ada lagi,” tukasnya.

