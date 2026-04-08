Menjemput Keajaiban di Sela Doa: Kisah Marbot Masjid dan Jalan Tak Terduga Menuju Baitullah Bersama Adira Finance

JawaPos.com – Bagi banyak orang, perjalanan ke Tanah Suci seringkali dianggap sebagai "mimpi besar" yang membutuhkan perencanaan bertahun-tahun. Namun, bagi Bapak Feri Jaenudin, seorang Marbot Masjid di Jakarta, kesempatan itu justru datang dari kedisiplinan sederhana dalam kesehariannya. Di sela tugas mulianya menjaga rumah ibadah, sebuah kejutan manis datang menghampiri: ia terpilih menjadi pemenang dan berangkat Umrah melalui program ‘UMRAH Untuk Sahabat’ dari Adira Finance.

Kisah Bapak Feri adalah pengingat bahwa niat baik untuk keluarga, dalam hal ini membiayai pendidikan sang anak, seringkali membuka pintu keberkahan yang tidak disangka-sangka.

"Saya hanya berusaha menjadi ayah yang bertanggung jawab dengan disiplin membayar angsuran untuk pendidikan anak di Adira Finance. Tidak pernah terlintas di pikiran kalau kedisiplinan itu justru menjadi 'tiket' saya untuk sujud di depan Ka’bah. Ini benar-benar jawaban doa yang datang melalui jalan yang tidak terduga," ujar Bapak Feri dengan mata berkaca-kaca.

Konsistensi Apresiasi untuk Pelanggan Setia

Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program ‘UMRAH Untuk Sahabat’ telah menjadi simbol konsistensi Adira Finance dalam mengapresiasi loyalitas. Setelah sukses memberangkatkan ratusan konsumen ke Tanah Suci selama dua tahun terakhir, keberlanjutan program ini menegaskan bahwa Adira Finance melihat lebih dari sekadar angka; peluh, perjuangan, dan harapan besar dari setiap kepala keluarga serta individu yang mempercayakan masa depan finansialnya kepada kami.

Semangat inilah yang ditegaskan oleh Swandajani Gunadi, Wakil Direktur Utama Adira Finance. “Program 'UMRAH Untuk Sahabat' adalah manifestasi dari strategi penguatan ekosistem kami yang berfokus pada pelanggan. Kami memandang hubungan dengan konsumen lebih dari sekadar transaksi pembiayaan, melainkan kemitraan jangka panjang yang didasari kepercayaan. Dengan menyentuh aspek spiritual mereka, kami berkomitmen untuk terus memberikan nilai tambah yang relevan di setiap fase kehidupan konsumen sebagai Sahabat Setia Selamanya," ungkapnya.

Peluang Menang 2x Lebih Besar Melalui Adira Expo

Antusiasme masyarakat untuk menjemput impian spiritual ini terus difasilitasi oleh Adira Finance melalui berbagai kanal. Bagi Sahabat yang ingin mengikuti jejak Bapak Feri dengan langkah yang lebih nyata, gelaran Adira Expo di berbagai kota hadir sebagai jawaban.

Istimewanya, setiap pengajuan pembiayaan yang dilakukan secara langsung di Adira Expo memberikan hak istimewa berupa peluang menang 2x lebih besar untuk program ‘UMRAH Untuk Sahabat’. Langkah ini merupakan bentuk apresiasi bagi konsumen yang memilih untuk berinteraksi langsung dalam ekosistem layanan Adira Finance guna memenuhi kebutuhan otomotif maupun SolusiDana.

Kesempatan Masih Terbuka Hingga 30 Juni 2026

Seluruh konsumen Adira Finance masih memiliki waktu hingga 30 Juni 2026 untuk mengikuti jejak Bapak Feri Jaenudin berangkat Umrah dibiayai Adira Finance. Sebagai nilai tambah, konsumen dapat meningkatkan peluang dengan menukarkan adirapoin menjadi kupon undian melalui aplikasi adiraku. Selain itu, konsumen juga berkesempatan mendapatkan bonus saldo uang elektronik hingga Rp100.000 untuk penukaran minimal 40 kupon.

Menabung Niat Melalui HASANAH

Bagi masyarakat yang memiliki rencana Haji Plus namun terkendala biaya awal, Adira Finance juga menghadirkan solusi melalui HASANAH. Dengan prinsip Syariah, konsumen bisa mendapatkan Nomor Porsi Haji Plus tanpa harus menunggu tabungan terkumpul terlebih dahulu.