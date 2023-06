Tahan Dulu daripada Tekor, Buyback Antam Hari ini Turun Rp 12.000 jadi Rp 933.000 per Gram

JawaPos.com - Harga emas Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk tercatat turun Rp 8.000 menjadi Rp 1.052.000 per gram hari ini, Kamis (8/6). Harga tersebut tercatat turun dari harga sebelumnya Rp 1.060.000 per gram pada Rabu (7/6).

Harga emas yang turun juga berlaku untuk harga pembelian kembali atau buyback emas Antam sebesar Rp 12.000 menjadi Rp 933.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 945.000 per gram. Meski begitu, Antam memastikan harga buyback emas mengikuti pergerakan harga emas dunia.

Mengutip Reuters, harga emas beringsut lebih tinggi pada hari Kamis menyusul penurunan 1 persen di sesi sebelumnya, sementara investor dengan hati-hati menunggu pertemuan kebijakan Federal Reserve mendatang setelah Bank of Canada menaikkan suku bunga ke level tertinggi 22 tahun.

Spot emas naik 0,3 persen menjadi USD 1.945,60 per ons pada 0034 GM dan emas berjangka AS tetap stabil di USD 1.960,10.

Bank of Canada pada hari Rabu menaikkan suku bunga semalam ke level tertinggi 22 tahun sebesar 4,75 persen dan pasar serta analis segera memperkirakan kenaikan lain bulan depan untuk menurunkan ekonomi yang terlalu panas dan inflasi yang sangat tinggi.

Perekonomian AS kuat di tengah belanja konsumen yang kuat tetapi beberapa area melambat, kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen. Laporan inflasi konsumen AS untuk bulan Mei, yang akan dirilis pada 13 Juni, akan memberi investor lebih banyak kejelasan tentang kesehatan ekonomi terbesar dunia tersebut.

Adapun, The Fed diproyeksikan tidak akan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun pada pertemuan 13-14 Juni, menurut ekonom yang disurvei oleh Reuters. Suku bunga yang lebih tinggi menumpulkan daya tarik emas dengan imbal hasil nol.

Sementara itu, berikut rincian harga emas Antam dari 0,5-1.000 gram di Butik Emas LM, Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Kamis, 8 Juni 2023 belum termasuk pajak.

Harga emas 0,5 gram: Rp 576.000

Harga emas 1 gram: Rp 1.052.000

Harga emas 5 gram: Rp 5.035.000

Harga emas 10 gram: Rp 10.015.000

Harga emas 25 gram: Rp 24.912.000

Harga emas 50 gram: Rp 49.745.000

Harga emas 100 gram: Rp 99.412.000

Harga emas 250 gram: Rp 248.265.000

Harga emas 500 gram: Rp 496.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 992.600.000