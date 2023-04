BI: Realisasi Penukaran Uang Baru Capai Rp 157,96 Triliun per 17 April 2023

- Deputi Gubernur Bank Indonesia BI ), Aida S Budiman menyampaikan bahwa realisasi penukaran uang melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) per 17 April 2023 tercatat Rp 157,96 triliun. Jumlah tersebut tercatat sudah mencapai 81 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp 195 triliun.

"Untuk realisasi terkait program Serambi seperti rencana kita Rp195 triliun atau tumbuh 8 persen di tahun 2023, per 17 April sudah tercapai 81 persen atau Rp 157,96 triliun," kata Aida dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Bulan April 2023 di Kantor BI , Jakarta Pusat, Selasa (18/4).

Ia mengungkapkan bahwa animo masyarakat sangat tinggi sekali untuk melakukan penukaran uang jelang momen Lebaran ini. Bahkan, Aida juga menyebut bahwa ada sejumlah uang pecahan yang sangat diminati masyarakat untuk ditukarkan.

Uang pecahan yang paling banyak diminati, kata Ida, adalah pecahan Rp 20.000, Rp 50.000, dan Rp 100.000, di mana realisasinya telah mencapai di atas 80 persen. "Animo masyarakat sangat tinggi sekali, terutama pada pecahan Rp 20.000, Rp 50.000, dan Rp 100.000, ini realisasinya di atas 80 persen untuk realisasi penarikannya," ungkapnya.

"Kita memulai dengan berbagai macam upaya untuk penukaran uang terutama di daerah, pusat keramaian seperti di pelabuhan, rest area, untuk orang-orang mudik, sudah kami persiapkan dan juga program-programnya di perbankan baik di BI juga aktif seperti drive through, goes to school, dan juga bisa melakukan dengan si pintar untuk penukarannya," lanjut Aida.