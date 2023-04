Ini Daftar Lengkap Harga Baru BBM di SPBU Pertamina hingga Shell per April 2023

JawaPos.com - Harga BBM di seluruh SPBU baik milik pemerintah dan swasta melakukan penyesuaian per 1 April 2023. PT Pertamina (Persero) terpantau menurunkan harga BBM non-subsidi, yakni jenis Pertamax Turbo menjadi Rp 15.000 per liter dari sebelumnya Rp 15.100 per liter.

Selain itu, harga Pertamina Dex juga turun menjadi Rp 15.400 per liter dari sebelumnya Rp 15.850 per liter. Kemudian, harga Dexlite juga turun dari Rp 14.950 per liter pada bulan lalu menjadi Rp 14.250 per liter awal April.

Meski demikian, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite, Pertamax, dan Solar tidak mengalami perubahan harga.

"PT Pertamina (Persero) untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU," tulis Pertamina dalam laman resminya, dikutip Senin (3/4).

Tak hanya Pertamina, SPBU swasta seperti VIVO, BP-AKR, dan Shell juga ikut menurunkan harga BBM mereka per 1 April 2023. Misalnya, Shell V-Power saat ini harganya menjadi Rp 14.790 per liter dari Rp 14.890 per liter.

Kemudian, Shell V-Power Diesel juga turun menjadi Rp 15.440 per liter dari Rp 16.000 per liter. Berikutnya, Shell V-Power Nitro+ hargnya turun dari Rp 15.240 per liter menjadi Rp 15.100 per liter.

Lebih lengkap, berikut ini daftar harga BBM di SPBU Pertamina hingga Shell mulai 1 April 2023:

Harga BBM Pertamina

- Pertalite Rp 10.000 per liter

- Pertamax Rp 13.300 per liter

- Pertamax Turbo Rp 15.000 per liter

- Pertamina Dex Rp 15.400 per liter

- Dexlite Rp 14.250 per liter

- Solar Rp 6.800 per liter

Harga BBM Revvo

- Revvo 95 Rp 14.595

- Revvo 92 Rp 13.800

- Revvo 90 Rp 11.600

Harga BBM BP

- BP 90 Rp 13.850

- Bp 92 Rp 13.950

- BP Ultimate Rp 14.790

- BP Diesel Rp 14.270

Harga BBM Shell

- Shell Super Rp 13.990 per liter

- Shell V-Power Rp 14.790 per liter

- Shell V-Power Diesel Rp 15.440 per liter

- Shell V-Power Nitro+ Rp 15.100 per liter