Edukasi Investasi, Astronacci Bekali Trader Sukses di Berbagai Kondisi Ekonomi

JawaPos.com - Edukasi kepada investor terkait dengan portfolio investasi sangat penting guna menghindari kepanikan saat pasar bergejolak. Di tengah gejolak ekonomi dunia serta gejolak pasar finansial, sukses bertahan di pasar sekaligus dan meraih keuntungan menjadi hal penting. Inilah yang diungkapkan Dr. Gema Goeyardi, founder & CEO Astronacci International.

“Tentunya pola pikir untuk terus bagaimana memperoleh peluang di financial market agar sebagai investor kita tidak menjadi takut dan panik menghadapi apapun yang terjadi di pasar. Edukasi serta pemahaman yang tepat menjadi hal penting untuk kita sukses,” papar Dr Gema Goeyardi dalam acara bertajuk How To Make Money with Astronacci (HTMM) pada 2023.

Workshop dibawakan langsung oleh Founder & CEO Astronacci International, Dr. Gema Goeyardi yang dibantu oleh tim analis dan trading coach Astronacci. Dalam acara ini, Astronacci menghadirkan berbagai materi penting bagi seorang trader seperti money magnet, trendline, dan support resistance langsung dari Dr. Gema Goeyardi, satu-satunya Master of Technical Analysis di Indonesia.

Dr. Gema Goeyardi menyebut kemampuan meraih keuntungan bukan hal yang mustahil bagi seorang trader maupun investor sepanjang mereka memiliki strategi yang tepat. Selain mempelajari analisis teknikal, Astronacci juga memberikan kiat-kiat menjadi seorang trader sukses berdasarkan rahasia dan pengalaman Dr. Gema Goeyardi secara langsung.

Salah satu fokusnya adalah membenahi psikologi trader dan untuk mengatasi ketakutan, serakah, hingga penyesalan akibat trading di masa lalu. “Dalam beberapa hal trauma kegagalan maupun penyesalan akibat trading di masa lalu bisa menjadi trauma. Untuk itu kami terus berupaya agar para peserta punya semangat baru untuk bangkit di market,” paparnya tentang tujuan diberikannya sesi hipnoterapi.

Dalam HTMM ini juga pastinya trader akan dibentuk “back to basic” atau merangkul lagi semua trader kembali ke awal tanpa melihat adanya banyak penyimpangan di market seperti Binomo, Binary Option, hingga isu politik Crypto.

“Ketika banyak berita negatif, keadaan ekonomi dan market yang semakin tidak menentu, semoga saja apa yang saya dan tim Astronacci berikan hari ini dapat berguna bagi Bapak dan Ibu semua ke depannya!,” ujar Dr. Gema Goeyardi.

Astronacci International memberikan apresiasi, khususnya trader Jawa Timur yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan memberikan antusiasme besar serta semangat di HTMM tahun ini.

“Kami tidak pernah lelah untuk terus untuk terus memberikan edukasi finansial bagi masyarakat Indonesia agar bisa sukses dalam berbagai kondisi keuangan dan ekomi dunia,” pungkas Dr Gema.

Untuk itu Astronacci akan mengadakan Workshop The Ultimate Astrology Time Trading pada tanggal 14 Juli - 16 Juli 2023. Workshop ini akan mengajarkan analisis teknikal ala Astronacci hingga ilmu Astrologi langsung oleh Dr. Gema Goeyardi.