Logo JawaPos
HomeEkonomi Syariah
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Rabu, 30 September 2026 | 23.02 WIB

Indeks Inklusi Keuangan Syariah Indonesia Hanya 13,24 %, Butuh Inovasi

Ilustrasi indeks literasi syariah (Istimewa) - Image

Ilustrasi indeks literasi syariah (Istimewa)

JawaPos.com – Pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah terus menjadi perhatian di tengah berkembangnya produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,07 persen. Sementara indeks inklusinya baru 13,24 persen.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menunjukkan masih terdapat jarak antara pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah dengan penggunaan produk dan layanannya.

Sebagai pembanding, indeks literasi keuangan nasional pada 2026 mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan 93,61 persen. Sementara itu, indeks literasi dan inklusi keuangan konvensional masing-masing mencapai 69,57 persen dan 93,53 persen.

Kondisi tersebut membuat edukasi mengenai keuangan syariah masih menjadi salah satu ruang yang perlu diperkuat. Termasuk pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin mengatakan pengembangan industri perlu dibarengi dengan upaya memperkenalkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Strategi sederhana: inovasi dan menghadirkan manfaat produk sesuai kebutuhan peserta,” kata Iskandar dalam keterangannya dikutip Rabu (30/9).

Menurut dia, edukasi dan akses menjadi bagian dari pengembangan bisnis keuangan syariah termasuk di dalamnya asuransi syariah.

Upaya peningkatan pemahaman masyarakat juga dilakukan melalui program literasi dan inklusi. Hingga kuartal III 2026, lebih dari 240 ribu individu disebut telah menerima manfaat dari berbagai program literasi dan inklusi yang melibatkan organisasi Muslim, universitas, dan komunitas di sejumlah wilayah.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Laba Diklaim Melonjak 160 Persen di 2025, Momentum Industri Penjaminan Syariah Menguat - Image
Ekonomi Syariah

Laba Diklaim Melonjak 160 Persen di 2025, Momentum Industri Penjaminan Syariah Menguat

Rabu, 1 April 2026 | 21.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore