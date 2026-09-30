Indeks Inklusi Keuangan Syariah Indonesia Hanya 13,24 %, Butuh Inovasi

JawaPos.com – Pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah terus menjadi perhatian di tengah berkembangnya produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,07 persen. Sementara indeks inklusinya baru 13,24 persen.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menunjukkan masih terdapat jarak antara pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah dengan penggunaan produk dan layanannya.

Sebagai pembanding, indeks literasi keuangan nasional pada 2026 mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan 93,61 persen. Sementara itu, indeks literasi dan inklusi keuangan konvensional masing-masing mencapai 69,57 persen dan 93,53 persen.

Kondisi tersebut membuat edukasi mengenai keuangan syariah masih menjadi salah satu ruang yang perlu diperkuat. Termasuk pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin mengatakan pengembangan industri perlu dibarengi dengan upaya memperkenalkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Strategi sederhana: inovasi dan menghadirkan manfaat produk sesuai kebutuhan peserta,” kata Iskandar dalam keterangannya dikutip Rabu (30/9).

Menurut dia, edukasi dan akses menjadi bagian dari pengembangan bisnis keuangan syariah termasuk di dalamnya asuransi syariah.