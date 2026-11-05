Perusahaan Tak Perlu Transfer Dana Satu per Satu, Dipay Tawarkan Solusi Otomatis

Ilustrasi fintech. (Pinterest)
JawaPos.com - Perusahaan yang harus menyalurkan dana ke banyak rekening kini memiliki pilihan untuk menyederhanakan proses pembayaran. Dipay Indonesia menawarkan layanan transfer dana otomatis yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari pembayaran gaji hingga transaksi dengan mitra usaha.
Melalui layanan Disbursement, Bulk Disbursement, dan API Disbursement, perusahaan dapat mengirimkan dana ke berbagai rekening bank maupun dompet digital secara real-time. Sistem tersebut dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada proses transfer manual yang membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar.
Direktur Utama Dipay Indonesia Bayu Prasetyanto mengatakan, kelancaran transfer dana menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga aktivitas operasional perusahaan. Menurutnya, sistem pembayaran harus mampu mengakomodasi kebutuhan transaksi dari berbagai segmen bisnis.
"Kami memahami bahwa bagi sebuah perusahaan, transaksi keuangan bukan sekadar proses operasional. Di baliknya, terdapat kelancaran bisnis, kewajiban kepada pelanggan, serta aktivitas usaha yang harus terus berjalan. Karena itu, setiap transaksi harus ditangani dengan cermat, tepat, dan sigap," papar Bayu di Jakarta, dikutip Kamis (5/11).
Bayu juga menekankan bahwa layanan kepada perusahaan mitra tidak berhenti setelah sistem berhasil diintegrasikan. Pendampingan dan komunikasi tetap diperlukan untuk memastikan operasional berjalan sesuai kebutuhan.
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