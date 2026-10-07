Layanan Sempat Gangguan, Bos Flip Pastikan Saldo Pengguna Aman

JawaPos.com - PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi (Flip) buka suara terkait gangguan layanan aplikasi yang terjadi sejak Minggu (4/10).

Gangguan yang terjadi pada aplikasi dompet digital tersebut membuat transaksi pengguna tidak dapat diproses dan saldo tidak bisa digunakan.

Co-Founder sekaligus Direktur Utama Flip, Rafi Putra Arriyan, mengatakan pihaknya telah mengerahkan seluruh tim untuk memastikan keamanan saldo pengguna serta memulihkan layanan Flip.

“Selama beberapa hari ini seluruh tim kami terus bekerja untuk memastikan agar saldo teman-teman tetap aman dan layanan flip agar dapat segera kembali normal,” ujar Rafi dikutip dari postingan Instagram resmi Flip, Rabu (7/10).

Rafi mengatakan, selama proses pemulihan, Flip juga terus berkomunikasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendapatkan arahan terkait penanganan gangguan layanan tersebut.

“Kami juga sudah terus berkomunikasi kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan arahan,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini saldo pengguna Flip sudah kembali dapat digunakan. Perseroan juga secara bertahap akan membuka kembali layanan lainnya agar pengguna dapat kembali memanfaatkan seluruh layanan Flip seperti sebelumnya.

“Alhamdulillah saat ini saldo flip sudah kembali dapat digunakan dan kami juga Insya Allah akan terus membuka layanan-layanan lain agar teman-teman dapat menggunakan flip seperti sebelumnya,” ucapnya.