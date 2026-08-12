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Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 13 Agustus 2026 | 03.04 WIB

Teknologi Makin Canggih, Investor Tetap Wajib Pahami Risiko Investasi

ACM Mercantile Exchange bersama PT Smartin Advisor Sistem (SAS) mengadakan Workshop Journalist 2026 bertema “Pemanfaatan Teknologi dalam Mitigasi dan Menangkap Peluang Investasi” di Jakarta, Rabu (12/8/2026). (Istimewa) - Image

ACM Mercantile Exchange bersama PT Smartin Advisor Sistem (SAS) mengadakan Workshop Journalist 2026 bertema “Pemanfaatan Teknologi dalam Mitigasi dan Menangkap Peluang Investasi” di Jakarta, Rabu (12/8/2026). (Istimewa)

JawaPos.com - Teknologi membuat aktivitas investasi semakin mudah dan cepat. Namun, kemudahan tersebut tidak menghilangkan risiko. Karena itu, literasi keuangan dan manajemen risiko dinilai tetap menjadi kunci bagi investor sebelum mengambil keputusan investasi.

ACM Mercantile Exchange bersama PT Smartin Advisor Sistem (SAS) mendorong peningkatan literasi keuangan sebagai salah satu cara untuk memitigasi risiko investasi.

Hal tersebut disampaikan dalam Workshop Journalist 2026 bertema “Pemanfaatan Teknologi dalam Mitigasi dan Menangkap Peluang Investasi” di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

President Director ACM Mercantile Exchange Arwandi J Setiabudi mengatakan, penasihat berjangka memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pengetahuan kepada investor.

Menurutnya, investasi selalu memiliki risiko sehingga investor tidak boleh hanya berfokus pada potensi keuntungan.

“Mitigasi risiko yang paling dasar adalah financial literacy. Ini merupakan salah satu peran utama penasihat berjangka untuk mengedukasi pasar,” ujar Arwandi.

Ia menambahkan, keputusan investasi tetap berada di tangan investor. Namun, pelaku industri perlu memberikan edukasi yang cukup agar masyarakat dapat memilih instrumen sesuai profil risikonya.

Teknologi Bantu Investor

Direktur Utama Smartin Odang Supriatna mengatakan, perkembangan teknologi digital dapat membantu investor melakukan analisis dan mengambil keputusan secara lebih terukur.

“Penggunaan teknologi digital membuat keputusan transaksi menjadi terukur berdasarkan mitigasi risiko sesuai profil investor,” katanya.

Smartin menyediakan sejumlah teknologi pendukung investasi, seperti expert advisor (EA), artificial intelligence (AI), sinyal perdagangan, indikator teknikal, dan program edukasi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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