Logo JawaPos
HomeSisi Lain
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 23.46 WIB

Suara Kritis Menghilang, Tanda Awal Kerapuhan Kekuatan Besar

‎‎Bedah buku The Secret Weakness of Every Great Power karya Dr. Eko Surya Lesmana di Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang. (Istimewa) - Image

‎‎Bedah buku The Secret Weakness of Every Great Power karya Dr. Eko Surya Lesmana di Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang. (Istimewa)

JawaPos.com - Sebuah kekuatan tidak selalu runtuh karena diserang musuh dari luar, tapi dapat dimulai ketika para pihak memilih diam dan berhenti memberikan dukungan secara sukarela.

Gagasan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam bedah buku The Secret Weakness of Every Great Power karya Dr. Eko Surya Lesmana di Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang pada 29 Agustus 2026.

Eko mengatakan, kesunyian sering disalahartikan sebagai persetujuan.

Seorang pemimpin dapat merasa semakin kuat karena tidak lagi mendengar bantahan, padahal keadaan itu justru dapat menjadi tanda bahwa kepercayaan mulai menghilang.

”Diam sering menjadi tanda yang paling awal. Ruangan yang sunyi belum tentu berisi kepala yang setuju. Bisa jadi ruangan itu berisi hati yang sudah berhenti ikut memikirkan masalah yang sedang kita hadapi,” ujar Eko.

Pengalaman tersebut membawanya pada gagasan SPLIT.

Istilah ini menggambarkan keadaan ketika kekuasaan dari luar masih tampak utuh sementara dukungan dan kepercayaan dari dalam perlahan menjauh.

Menurut Eko, keruntuhan Uni Soviet memperlihatkan keadaan tersebut dengan sangat jelas.

Ketika bendera diturunkan pada 1991, Uni Soviet masih senjata nuklir dan perangkat negara yang utuh.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dolly Parton Meninggal, Tinggalkan Warisan Besar di Musik, Beramal Ratusan Juta Buku - Image
Entertainment

Dolly Parton Meninggal, Tinggalkan Warisan Besar di Musik, Beramal Ratusan Juta Buku

Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.29 WIB

Lewat Buku Terbarunya, Abdul Halim Mahfudz Perluas Perspektif Industri Halal di Indonesia - Image
Islami

Lewat Buku Terbarunya, Abdul Halim Mahfudz Perluas Perspektif Industri Halal di Indonesia

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 21.57 WIB

Buku AI Muncul di Video Viral CEO Sachet, Begini Cara Belajar Automation Tanpa Coding - Image
Teknologi

Buku AI Muncul di Video Viral CEO Sachet, Begini Cara Belajar Automation Tanpa Coding

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore