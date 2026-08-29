Suara Kritis Menghilang, Tanda Awal Kerapuhan Kekuatan Besar

Bedah buku The Secret Weakness of Every Great Power karya Dr. Eko Surya Lesmana di Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang. (Istimewa)
JawaPos.com - Sebuah kekuatan tidak selalu runtuh karena diserang musuh dari luar, tapi dapat dimulai ketika para pihak memilih diam dan berhenti memberikan dukungan secara sukarela.
Gagasan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam bedah buku The Secret Weakness of Every Great Power karya Dr. Eko Surya Lesmana di Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang pada 29 Agustus 2026.
Eko mengatakan, kesunyian sering disalahartikan sebagai persetujuan.
Seorang pemimpin dapat merasa semakin kuat karena tidak lagi mendengar bantahan, padahal keadaan itu justru dapat menjadi tanda bahwa kepercayaan mulai menghilang.
”Diam sering menjadi tanda yang paling awal. Ruangan yang sunyi belum tentu berisi kepala yang setuju. Bisa jadi ruangan itu berisi hati yang sudah berhenti ikut memikirkan masalah yang sedang kita hadapi,” ujar Eko.
Pengalaman tersebut membawanya pada gagasan SPLIT.
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Istilah ini menggambarkan keadaan ketika kekuasaan dari luar masih tampak utuh sementara dukungan dan kepercayaan dari dalam perlahan menjauh.
Menurut Eko, keruntuhan Uni Soviet memperlihatkan keadaan tersebut dengan sangat jelas.
Ketika bendera diturunkan pada 1991, Uni Soviet masih senjata nuklir dan perangkat negara yang utuh.
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Jawa Pos
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